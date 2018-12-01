В Казани три ребенка съели крысиный яд, найденный в школе, и попали в больницу

ЧП произошло 30 ноября в одной из школ Авиастроительного района столицы Татарстана. Там в школе, расположенной в частном секторе, проходила деритаризационная обработка помещения от грызунов. Взрослые разложили крысиный яд в виде гранул, которые похожи на конфеты. Одна из учениц школы, учащаяся начальных классов, нашла их, попробовала сама и угостила двух мальчиков.

В результате отравления детям потребовалась медицинская помощь, и их срочно доставили в больницу.

- Прокуратура Авиастроительного района Казани проводит проверку по факту отравления учащихся одной из городских школ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

- Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. По результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.

Дети остались живы благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.