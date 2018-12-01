2018-12-01T09:59:00+03:00
Происшествия

В Казани три ребенка съели крысиный яд, найденный в школе, и попали в больницу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Лика ИСАЕВА
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Детей, попробовавших крысиный яд, спасли врачиДетей, попробовавших крысиный яд, спасли врачиФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 30 ноября в одной из школ Авиастроительного района столицы Татарстана. Там в школе, расположенной в частном секторе, проходила деритаризационная обработка помещения от грызунов. Взрослые разложили крысиный яд в виде гранул, которые похожи на конфеты. Одна из учениц школы, учащаяся начальных классов, нашла их, попробовала сама и угостила двух мальчиков.

В результате отравления детям потребовалась медицинская помощь, и их срочно доставили в больницу.

- Прокуратура Авиастроительного района Казани проводит проверку по факту отравления учащихся одной из городских школ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

- Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. По результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.

Дети остались живы благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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