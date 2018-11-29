2018-11-30T21:11:36+03:00
Звезды

"Элиот" - первый пони в упряжке Санта Клауса

В Казани прошел предпремьерный показ нового мультфильма
Лика ИСАЕВА
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Сцена из мультфильмаСцена из мультфильмаФото: кадр из фильма
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Ближе к Новому году на экраны кинотеатров выходят мультфильмы для семейного просмотра. И среди них – канадский абсолютно семейный мультфильм «Эллиот» про миниатюрную лошадь, которая мечтала стать оленем из упряжки Санта Клауса.

Свежая задумка и очень интересное исполнение не оставит равнодушными зрителей. Интересен мультфильм явно будет для тех, кому еще нет 11-12 лет, ну и если меньше – то их родителям.

Каждая картина, которая выходит на экраны, особенно мультипликационная, несет в себе позитивный смысл. Подача этой ленты: «Если к чему-то очень стремиться, то все получится». И обыграно это в истории про пони, или как он сам себя любит называть – миниатюрная лошадь, забавно и свежо, с нотками современности и фантазии. Впрочем, не удалось отойти и от современных «псевдоценностей»: в упряжке Санта Клауса одни олени, а важенки-феминистки, пытающиеся пробиться в эту пряжку во время конкурса на вакантное место, носят ветвистые рога. Чего в природе, сами понимаете, просто невозможно.

История о том, через что пришлось пройти героям, чтобы не только победить в конкурсе, но и спасти своих друзей, и, главное, правильно расставить приоритеты, очень понравится маленьким зрителям.

В нем будут герои и злодеи, мнимые друзья и забавные приятели, и все это связано с новогодней сказкой, в которую уже много тысяч лет верят дети разных стран: в рождественскую ночь прилетает к каждому ребенку Санта Клаус на волшебной упряжке оленей, и дарит всем хорошим детям подарок, а плохим приносит уголек. И завут оленей из этой упряжки Торнадо, Танцор, Френган, Фюри, Комета, Купидон, Тоннер, Молния и Родольф. После этой сказки появится и Эллиот - первый летающий пони!

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