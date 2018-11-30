Жители Татарстана хотят чтобы не повышался уровень безработицы и помогали молодым специалистам

В Татарстане реализуется пилотный проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением.

Вместе с другими тремя министерствами социального направления – здравоохранения, культуры, образования и науки в проекте участвует Министерство труда занятости и социальной защиты Татарстана.

Фото: Предоставлено пресс-службой

Заинтересованное активное население просит вовлекать жителей в совместную работу. Проект стартовал со сбора предложений по наиболее важным направлениям и индикаторам работы на следующий год от членов Общественного совета при Министерстве и экспертов утвержденных Общественной палатой Татарстана. Все эксперты – профессионалы своего дела, имеющие опыт работы по профилю министерства.

Предложения были рассмотрены Общественным советом - в результате выбраны 20 основных задач, которые затрагивают трудовые отношения, вопросы занятости населения, социального обслуживания социальной защиты населения. Опрос населения проходил на сервисе «Опрос жителей» портала государственных муниципальных услуг с 18 октября по 16 ноября 2018 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой

Выяснилось, что население республики беспокоит проблема недопущения роста безработицы, поддержка занятости населения-особенно молодых специалистов, также развитие мер социальной поддержки адресно нуждающихся категорий населения. Так же волнует тема оздоровления населения в лечении охвата комплексной реабилитации детей и взрослых граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности. 397 человек предложили свои варианты.

Итоговое заседание выявило 7 задач, над которыми предстоит работать. На первых местах — недопущение роста безработицы и поддержка молодых специалистов. Именно эти задачи лидируют в народном голосовании на портале Госуслуг. Об этом стало известно на итоговом заседании Общественного совета ведомства.

- Участниками голосования стали более 7 тысяч человек, которые внесли вклад в определение самых важных аспектов работы министерства. Более 1 тысячи жителей оставили комментарии по предложениям, — сказал на заседании Борис Захаров -председатель совета.

Также в перечень вошли: оказание помощи особо нуждающимся, увеличение охвата пенсионеров санаторно-курортным лечением на льготных условиях, комплексная реабилитация инвалидов. В следующем году ведомство намерено снизить уровень производственного травматизма с 0,65 до 0,6 на 1000 работающих, а также увеличить число детей из приютов, которые нашли семьи.

- Вопросы, которые входят в круг министерства, всегда вызывают широкий общественный резонанс. Для нас очень важны вопросы, которые граждане видят как приоритетные. Мы - самое народное и социально значимое министерство. Мы с удовольствием откликнулись на участие в проекте, — рассказала Элмира Зарипова - министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Всего более 22 тысяч жителей Татарстана приняли участие в голосовании на определение приоритетных целей и задач четырех министерств республики.