Как журналист «Комсомольской правды» пытался пройти кастинг в шоу «Перезагрузка» в Казани

Многие мечтали стать участниками телешоу, где тебя приоденут, приведут в порядок и сделают известным на всю страну. У меня всегда были сомнения, что в таких проектах участвуют реальные люди. А герои - подставные актеры, которые получают все блага вместо реальных зрителей. Ведь кто еще согласится в подробностях рассказать о печалях личной жизни и показать на всю страну свои слабые стороны. Я решил испытать на себе - как проходят кастинги в подобные телешоу.

ВДРУГ ПОВЕЗЕТ!

У нас в Казани кастинги проходят не часто, поэтому, как только узнал, что шоу «Перезагрузка» на ТНТ ищет новых героев - подумал, почему бы и не попробовать?! Ведь мужской типаж будет интересен продюсерам программы, а заодно и я проверю свои актерские способности.

Перед кастингом решил посмотреть несколько передач. «Перезагрузка» отличается от прочих многочисленных «шоу переодеваний» тем, что герою не просто меняют имидж, но и стараются изменить его изнутри. Показать, что человек - не только красивый, но и вполне может быть успешным и достоин лучшей жизни. А главное, звездные ведущие – Ксения Бородина, визажист Сердар Камбаров, психолог Ольга Кузнецова и мастер причесок Евгений Жук.

Бинго! Среди участников встречаются и мужчины. Значит, мне нужно подготовить слезливую историю, поскромнее одеться и вперед!

ВОЙТИ В РОЛЬ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ПРОЕКТ

Кастинг проходил в конференц-зале отеля. На входе удивленный администратор дал мне анкету и отправил в комнату ожиданий. Вместе со мной оказаться в шоу так же хотели девушки, в основном за тридцать. Удивительно, но среди них не было «обычных». Пришли участницы, которые очень хорошо выглядят - одели на себя самое красивое все и сразу: стразы, пайетки, одежду из блестящих тканей, либо те, кто достали бабушкин сарафан, повязали съеденную молью дачную шаль.

Все в потенциальных участницах «Перезагрузки» кричало - Раскритикуйте и переоденьте меня! Некоторые девушки пришли на кастинг с детьми и мамами. Одна из них зашла хромой и даже заикалась. Но когда осталась в зале только с участниками и без представителей шоу - вполне сносно разговаривала и уже не хромала при ходьбе. Стало понятно - среди такого количества ярких персонажей у меня лишь гендерное превосходство.

Анкета из четырех листов удивила вопросами: «Как вы относитесь к кузнечикам?»,«Могли бы взять в руку жабу?», «Что для Вас предпочтительнее: прыжок с парашютом или погружение на глубину?»…

Некоторые потенциальные участницы даже разучивали перед кастингом свои «роли». Девушка, которая зашла передо мной, долго повторяла заученный текст о том, как отец с детства оставил у нее травму из-за того, что приводил домой любовниц. При том, было видно, что слова про попытки суицида и насилие - говорила совсем неохотно. Их она повторяла с разными интонациями, чтобы звучало более убедительно. Но почему-то она очень быстро прошла кастинг и не просидела 20 минут, как другие участницы. В итоге оказалось, что ребята, которые проводили кастинг ее все-таки раскусили.

Девушка, которая представилась мне Ларисой, рассказала, что много лет ходит по кастингам. Ведь это шанс прославиться и бесплатно получить то, за что другие платят огромные деньги. Она сосчитала, что хирургические и косметологические процедуры, которые сделали участнице одного из последних выпусков «Перезагрузки», составили полмиллиона рублей. А ее мечта изменить форму носа, сделать ринопластику (подтянуть веки) и накачать губки. При том, по ее телефонному разговору стало ясно, что у девушки есть молодой человек, который и отпустил ее на шоу. Он даже разрешил своей избраннице представиться одинокой.

КАСТИНГ КАК СОБЕСЕДОВАНИЕ НА РАБОТУ

Меня посадили на стул напротив троих представителей шоу, направили в лицо камеру и спросили - почему я хочу в «Перезагрузку».

Кастинг походил как на собеседование по трудоустройству - нужно было улыбаться и выглядеть искренне. Не знаю - вызвала ли интерес моя история про неудачно закончившиеся отношения полгода назад, но две девушки и молодой человек начали давать советы - как жить дальше и как побороть депрессию.

Девушка, которая проводила кастинг, даже пошутила, что так много слышала несчастных жизненных историй, что чувствует себя психотерапевтом и порой говорит участникам, что им делать. После моего выступления объяснили, что для съемок необходимо выделить полтора месяца. Одновременно проходят съемки сразу восьми программ - все это время героини живут в Москве. Конечно, для многих девушек кардинально поменять себя, не потратив ни рубля, да еще и погостить в столице - счастливый шанс. Но если они интересуются – смогу ли я участвовать в съемках, значит шанс, что и меня возьмут - очень велик.

Оказалось, что «Перезагрузка», которую многие привыкли смотреть фоном, совершая дома влажную уборку - это психологическое и драматическое шоу. Программа рассказывает не о смене имиджа, а о том, как можно преобразиться внутри себя, чтобы начать жить заново и стать счастливым. Ну и попасть на проект с вымышленной историей невозможно - герой должен быть самый настоящий, который действительно хочет изменить не простую жизнь к лучшему.

"Перезагрузку" можно увидеть каждое воскресенье в 11.00 на ТНТ