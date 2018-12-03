Школьницы Татарстана против Нового года: девочки испортили праздничное оформление

Уже в конце ноября в Нижнекамске начали украшать парки и скверы к новогодним праздникам. В парке чтения и отдыха имени Тукая уже на следующий день после установки праздничной иллюминации рабочие обнаружили следы вандалов.

После просмотра записей с камер наружного видеонаблюдения, оказалось, что не приглянулось новое праздничное оформление двум девочкам. Их ориентиры были разосланы по близлежащим школам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/680534" frameborder="0"></iframe> В Татарстане школьницы испортили новогоднее оформление.

В краткие сроки девочек удалось найти. Ими оказались ученицы шестого и восьмого класса. На видео отчетливо видно, как в вечернее время, девочки прогуливаются, разглядывают витрину магазина, а после переходят дорогу и направляются ко входной группе парка. В присутствии большого количества прохожих девочки ногами начинают бить по гирляндам на светящейся арке.

- Подростки вырвали светодиодные лампочки вместе с патронами, некоторые разбили, оставили после себя оголенные провода. С детьми проведут беседу, а их родителям придется заплатить штраф за испорченное городское имущество - рассказал «КП-Казань» заместитель руководителя исполкома Нижнекамска Павел Пугачев.

Самое страшное, что во время этого акта вандализама девочек могло ударить током. Сейчас конструкция отключена от электричества, готовится заявление в полицию.

Отмечается, что в Нижнекамске откроется девять новогодних парков. Когда позволит погода в скверах начнут строить ледяные фигуры. Сейчас пока монтируют елки и устанавливают декоративные фигуры с подсветкой.

На центральной площади Нижнекамска работают электрики, чтобы к праздникам улицы осветила нарядная иллюминация. Все работы должны закончиться к 20 декабря. С этого момента и начнется традиционная приемка новогодних городков. Торжественное открытие елок намечено с 25 по 29 декабря. Радовать горожан они будут всю зиму. В Исполкоме Нижнекамска предупреждают, что все парки и места массового отдыха оснащены видеокамерами.