Самолет Игоря Крутого в Казань задержали из-за непогоды

Второй год подряд композитор Игорь Крутой курирует благотворительный фестиваль «Добрая Волна». На гала-концерт фестиваля в Казань съезжаются звезды русского шоу-бизнеса. В этом году фестиваль поддержали такие звезды Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия, Юлиана Караулова и Дина Гарипова.

Игорь Крутой планировал приехать в Казань раньше всех, чтобы подготовиться к фестивалю, протестировать площадку и пообщаться с детьми, которые его ждали.

- Из-за непогоды в день концерта рейс музыканта отложили на неопределенное время, - рассказали люди из окружения композитора. – Тогда решили экстренно искать другой самолет, который бы доставил его в Казань. В итоге Игоря Яковлевича посадили в ВИП-самолет с артистами, которые вылетали на несколько часов позднее.

Совместный номер в Валерией оказался под угрозойФото: Александр ЧЕРНОВ

Из-за позднего рейса пресс-конференция в Казани с артистами задержалась на полтора часа, также было отсрочено и начало концерта, которое было запланировано на 15.00.

В программе Игорь Крутой представил совместный номер с певицей Валерией под песню «Я тебя отпустила», также спел вместе со слепым мальчиком, от имени которого композитор получил письмо с мечто о совместном с ним выступлении.

Фото: Соцсети

Позднее Филипп Киркоров, который на сцене перепутал фестиваль и назвал «Добрую Волну» - «Новой Волной» выложил фотографию в своем инстаграме, на которой они в самолете летят вместе с Игорем Крутым.