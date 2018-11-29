"Раньше с сутенерами договаривались, а сейчас они сами сдают анализы": В Татарстане проституток поставили в пример некоторым женщинам

С начала 2018 года в Татарстане было обнаружено 988 новых случаев ВИЧ-заболеваний. Причем 36% от числа заболевших составили женщины. Несмотря на это, данный показатель в два раза нижне среднего по России. Такие цифры в среду, 28 ноября, озвучила главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин. Тема была поднята во время встречи с журналистами в преддверии всемирного дня с ВИЧ.

Он также отметил, что число ВИЧ заболеваний в Татарстане за 2018 год заметно увеличилось из-за числа мигрантов. Так, за 10 месяцев в республику на жительство приехало порядка 160 человек с подобным диагнозом.

Заместитель главврача центра Фирая Нагимова отметила, что в Татарстане все чаще заболевают разведенные женщины и мужчины средних лет. Причем первые чаще заражаются болезнью, вступая в незащищенные половые контакты, а вторые - внутривенно.

Между тем член Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИДа минздрава России Лилия Таишева рассказала о том, что в Татарстане проститутки относятся к своему здоровью ответственнее других женщин. Она поведала, что представительницы таких "профессий" сдают анализы как минимум раз в два месяца. Однако, несмотря это, они все еще составляют группу риска.

- Раньше нам приходилось на трассы выезжать, втираться в доверие, с сутенерами договариваться, а сейчас они сами приходят сдавать анализы один раз в два месяца. Это понятно, у многих из них ведь и дети есть, - рассказала Лилия Таишева.

Результатом встречи стал логичный призыв, как к женщинам, так и к мужчинам Татарстана. Их попросили чаще проверяться и пользоваться презервативами.