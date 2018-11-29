2018-11-29T16:21:04+03:00
Здоровье

Количество электронных больничных выросло в 150 раз

Специалисты Фонда социального страхования рассказали о цифровизации социальных услуг
Юлия РЕВИНА
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..Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Все больше государственных и частных услуг перетекают в интернет-пространство. Так проще, быстрее и легче купить нужный товар, получить специализированную помощь. Не стал исключением и Фонд социального страхования. Сегодня 19 предоставляемых им услуг можно получить, не посещая отделение Фонда. Об этом и шел разговор во время Круглого стола, организованного «Комсомольской Правдой - Татарстан» и Фондом социального страхования.

- Особенно активно в электронном виде получают госуслуги работодатели – наши страхователи, - рассказал во время круглого стола управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по республике Татарстан Рамиль Гайзатуллин.

По словам Гайзатуллина, в ФСС ежегодно обращаются несколько десятков тысяч инвалидов, тысячи пострадавших на производстве. Чтобы как можно быстрее и лучше обслужить население, взят курс на развитие клиентского сервиса.

С июля прошлого года в Татарстане внедряют электронные больничные. Если в прошлом году выдано более 1,6 тысяч листов, то на сегодня их количество увеличилось почти в 150 раз и достигло почти 300 тысяч. Лучше всего эта работа налажена в Нижнекамском и Зеленодольском районах, а также Набережных Челнах и Альметьевске.

В настоящий момент наша республика в данном вопросе один из лидеров и занимает второе место среди 85 регионов страны. Впереди только Белгородская область.

- Прорыв стал возможен благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Он поручил нам, а также республиканским министерствам здравоохранения и информатизации и связи проработать этот вопрос. В результате получилось хорошее взаимодействие, - отметил Рамиль Гайзатуллин, - В этом плане нам очень помог пилотный проект «Прямые выплаты», который реализуется в Татарстане с 2015 года. Поскольку к единой базе данных ФСС подключены и медицинские учреждения, и работодатели, сокращаются трудовые затраты на ведение реестров и, соответственно, сроки выплат.

Кстати, в этом году на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в Татарстане из федерального бюджета выделили рекордную сумму - более миллиарда рублей. На эти средства, по словам Рамиля Гайзатуллина, будет закуплено более 15 миллионов изделий и средств реабилитации. Наибольшая сумма (около 300 миллионов рублей) направляется на приобретение 13,5 миллионов штук абсорбирующего белья (подгузники, пеленки и так далее). Также до конца года планируется закупить 3013 кресел-колясок на общую сумму 70 миллионов рублей. Еще 283 миллиона рублей запланировано на покупку 30,3 тысяч протезно-ортопедических изделий. На покупку более 1,1 миллиона средств, необходимых при нарушении функций выделения, израсходуют 137 миллионов рублей. Практически 3,6 тысяч инвалидов республики получат слуховые аппараты. Общая стоимость данной статьи расхода - 38 миллионов рублей. На покупку более 31,8 тысяч тростей, костылей и других средств реабилитации потратят 48 миллионов рублей.

Пока по результатам проведенных торгов потрачено 80% выделенных средств.

- На самом деле это огромная работа: нужно провести аукцион, принять товар, проследить, чтобы поставщик довез техническое средство реабилитации до “клиента”, принять акт и оплатить. Наш регион большой и процесс достаточно трудоемкий, - рассказывает руководитель татарстанского отделения ФСС.

Кстати, по закону лица с ограниченными возможностями могут купить необходимые средства реабилитации самостоятельно, а затем получить компенсацию через Фонд. Для этого в соцстрах необходимо будет предоставить чеки на покупку. В этом году татарстанское отделение Фонда уже выплатило 123 миллиона рублей в качестве компенсации.

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