2018-11-29T16:18:10+03:00
Общество

Инвалиды получают билеты на поезда, не выходя из дома

Специалисты Фонда социального страхования рассказали о цифровизации социальных услуг
Юлия РЕВИНА
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..Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Ежегодно на средства федерального бюджета санаторно-курортное лечение получают порядка семи тысяч инвалидов Татарстана. Причем через Фонд оплачивается не только само лечение, но и дорога в оба направления. Об этом шел разговор во время Круглого стола, организованного «Комсомольской Правдой - Татарстан» и Фондом социального страхования.

- Мы отправляем людей на автомобильном и железнодорожном транспорте. Сейчас совместно с РЖД воплощаем в жизнь еще один электронный сервис - “электронный билет РЖД”, - рассказал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по республике Татарстан Рамиль Гайзатуллин.

Теперь для получения билета не нужно ездить к железнодорожным кассам, на вокзалы и уж тем более отстаивать долгие очереди. Сначала, по словам Гайзатуллина, нужно получить в министерстве здравоохранения талон №2 и направление на лечение от ФСС. Инвалиду останется лишь зарегистрироваться на сайте ОАО “РЖД” и заполнить поля в специальной вкладке по покупке билетов. Система автоматически предложит пользователю оформить билет по льготе ФСС - ввести номер СНИЛС и указать реквизиты паспорта.

Ко всему прочему, сейчас на уровне всей страны разрабатывается и тестируется объективно интересное и нужное приложение - “Социальный навигатор”, которое можно скачать на сайте sn.fss.ru. Пока мобильное приложение успешно тестируется в Санкт-Петербурге. Ожидается, что скоро оно заработает и для жителей республики, рассказал Гайзатуллин.

Помощником и собеседником пользователя станет привычная для многих “Алиса”. Приложение не только устроит “ликбез” и поможет понять, например, что такое “производственная травма” или на какие льготы может претендовать человек, но и расскажет, какие социальные выплаты по линии ФСС человек уже успел получить. Также приложение поможет построить короткий маршрут до нужных социальных учреждений. Причем сделать это все можно будет дистанционно, не приходя в офисы соцстраха.

Вся информация в приложении поделена на тематические блоки и найти нужные данные не составит особого труда.

- Если Фонд социального страхования реализует этот проект, то значительная часть нагрузки по информированию населения будет снята с нашей организации (Всероссийской организации инвалидов - прим. Ред), некоторые вопросы отпадут сами собой. С точки зрения инвалидов, которые нуждаются в услугах, это станет помощью, - подчеркнул значимость проекта председатель республиканского отделения общества инвалидов Рифат Ганибаев.

Сейчас виртуальная Алиса продолжает “обучение”. Это значит, что в последующем пользователь дистанционно сможет получать консультации специалиста, взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации и оформлять документы на возврат средств, затраченных на приобретение технических средств реабилитации.

Фонд социального страхования продолжает активно внедрять новые электронные сервисы, чтобы россиянам стало удобнее и легче пользоваться его услугами.

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