Дефиле в нижнем белье и с вязаными противогазами: Чем запомнился «Volga Fashion Week» в Казани

На прошлой неделе в Казани проходила Международная неделя моды Volga Fashion Week. В рамках недели прошли лекции о моде и стиле, конкурсы модельеров, мастер-классы и круглые столы.

24 ноября на стадионе «Казань Арена» прошло гала-шоу фестиваля, в котором участвовали около сорока дизайнеров со всей страны. Начинающие и состоявшиеся модельеры презентовали повседневную одежду, подиумные коллекции, одежду для отдыха. Так же провели перфоманс, во время которого девушки вышли в образе ангелов и демонов. Заключительная модель вышла в окровавленном платье, на открытой спине были следы от отрубленных крыльев. В показе участвовали около 150 моделей, в том числе дети.

Так автор коллекции увидел современных мусульманских женщинФото: Александр ЧЕРНОВ

Судили этот конкурсный показ: казанский топ-стилист Надежда Аюпова, имиджмейкер Татьяна Филиппова и фэшн-журналист Диана Лалетина.

Коллекция нижнего белья от модельера из Марийской республикиФото: Александр ЧЕРНОВ

Хедлайнером фестиваля Volga Fashion Week стал модный московский дизайнер, участник реалити шоу «Подиум» Кирилл Минцев. Его работы известны за пределами России - визитная карточка модельера – массивные украшения, выполненные в стиле, похожем на макраме. В этом духе он делает налокотники, корсеты, кокошники и маски. Показ его коллекций был одним из самых первых - модели вышли в вязанных масках, напоминающих противогазы. Так же в коллекции одежды был использован пластик и цветной полиэтилен.

Крупные девушки не должны бояться ходить по подиуму и уходить с него в припрыжкуФото: Александр ЧЕРНОВ

Удивили зрителей работы Зульфии Шарофеевой – дизайнера из Йошкар-Олы. Почти сразу после мусульманских нарядов вышли девушки в очень откровенном нижнем белье. Зрители назвали эту часть шоу «Марийской Викторией Сикрит», по названию фэшн-шоу, где популярнейшие модели мира демонстрируют нижнее белье. Так же гости вечера увидели одежду для пышных девушек. Задача модельера была показать что девушки «Биг сайз» должны одеваться красиво и подчеркивать свою харизму.