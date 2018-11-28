Народный артист Татарстана Ильгам Валиев порвал рот во время спектакля

Народный артист Татарстана, оперный певец, артист екатеринбургского академического театра оперы и балета Ильгам Валиев получил серьезную травму во время в ходе спектакля "Кармен" в субботу, 24 ноября. Однако официально подтвердил это тенор лишь 27 числа. Так, оказалось, что во время исполнения одного из трюков он порвал рот.

Дело в том, что в середине представления Ильгама Валиева неудачно бросили во время сцены драки. Сразу после падения изо рта певца полила кровь. Зрители в зале подумали, что этот момент - эффектная часть спектакля. Через пару мгновений закрылся занавес - акт закончился.

- Вызвали замену, но замены не оказалось. Зашили рот. Ильгам снова вышел на сцену. Правда с нашатырем на ватке и кровоточащим ртом. Но вышел! И замечательно допел вторую часть спектакля, - вспоминает тот вечер подруга оперного певца Зоряна Мостовщикова

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- Я получил травму, повреждена верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось, понять не могу никак. В антракте была оказана врачебная помощь, и я доработал спектакль раненным. Никого не обвиняю, видимо, я должен был через это пройти. Не считаю себя героем, это не геройство. Просто я очень сильно люблю свою профессию, - рассказывает сам народный артист.

Певец отмечает, что после спектакля врач-фониатр театра отвезла его на собственной машине в травмпункт, где специалисты зашили раны на лице Ильгама. Хирурги запретили Валиеву петь как минимум две недели.