2018-11-28T18:21:23+03:00
Спорт

"Парню было очень больно": Бывший футболист "Рубина" постриг партнера по команде авторучкой

Ивелин Попов в бытность игроком болгарского "Левски" проявил себя, как неоднозначный парикмахер
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Болгарский футболист Ивелин Попов выступал за "Рубин" недолго, но успел стать любимцем казанских болельщиков. За весенний отрезок прошлого сезона он сыграл за татарстанский клуб 9 матчей в чемпионате страны, отметившись сразу 4 голами.

Если в "Рубине" Попов проявил себя, как настоящий лидер и вожак, то на заре своей карьеры он попробовал свои силы даже в парикмахерском искусстве. Так, бывший партнер Попова по болгарскому "Левски" Николай Димитров, ныне выступающий за екатеринбургский "Урал", рассказал, что Попов постриг одного парня, скажем так, несколько нетрадиционным способом.

- В "Левски" один парень сказал, что ему нужно сходить к барберам сделать новую стрижку. Попов ответил: "Давай я сам". Одной рукой натянул волосы, другой взял авторучку и стал ей как бы пилить волосы. Парню было очень больно, но под всеобщий смех он терпел это примерно полчаса. В итоге получилась причёска как у персонажа в старой рекламе "Фанты". С тех пор так и прозвали его Фантой, - цитирует Димитрова портал Championat.com.

Отметим, что минувшим летом велись разговоры о том, что Попов останется в Казани, но денег на его полноценный трансфер в "Рубине" не нашли и он вернулся в столичный "Спартак", где сейчас и выступает, хоть и редко попадая в основной состав.

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