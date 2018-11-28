"Парню было очень больно": Бывший футболист "Рубина" постриг партнера по команде авторучкой
Болгарский футболист Ивелин Попов выступал за "Рубин" недолго, но успел стать любимцем казанских болельщиков. За весенний отрезок прошлого сезона он сыграл за татарстанский клуб 9 матчей в чемпионате страны, отметившись сразу 4 голами.
Если в "Рубине" Попов проявил себя, как настоящий лидер и вожак, то на заре своей карьеры он попробовал свои силы даже в парикмахерском искусстве. Так, бывший партнер Попова по болгарскому "Левски" Николай Димитров, ныне выступающий за екатеринбургский "Урал", рассказал, что Попов постриг одного парня, скажем так, несколько нетрадиционным способом.
- В "Левски" один парень сказал, что ему нужно сходить к барберам сделать новую стрижку. Попов ответил: "Давай я сам". Одной рукой натянул волосы, другой взял авторучку и стал ей как бы пилить волосы. Парню было очень больно, но под всеобщий смех он терпел это примерно полчаса. В итоге получилась причёска как у персонажа в старой рекламе "Фанты". С тех пор так и прозвали его Фантой, - цитирует Димитрова портал Championat.com.
Отметим, что минувшим летом велись разговоры о том, что Попов останется в Казани, но денег на его полноценный трансфер в "Рубине" не нашли и он вернулся в столичный "Спартак", где сейчас и выступает, хоть и редко попадая в основной состав.