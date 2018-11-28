Солдат ребенка обидел: военнослужащий отправлял девочке из Казани порно-фото и вымогал у нее деньги

В Казани 12-летняя девочка стала жертвой молодого человека, который присылал ей в Интернете порнографические фотографии, а после вымогал деньги. В качестве подозреваемого был задержан 23-летний солдат из Дагестана, который проходит службу в Ленинградской области. О случившемся сообщает Prokazan со ссылкой на собственный источник.

Со своим обидчиком девочка познакомилась в одной из социальных сетей в мае текущего года. Молодой человек создал в Интернете фейковую страницу и при знакомстве представился подростком.

Спустя какое-то время он начал присылать девочке фотографии эротического содержания. После злоумышленник начал требовать у несовершеннолетней деньги - 3,5 тысячи рублей, угрожая распространением их переписки.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и незаконного распространения порнографии.