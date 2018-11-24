Аделина Сотникова в Казани не смогла прервать тренировки из-за «Студента Года»

Российская фигуристка стала почетным гостем V Российской премии «Студент года-2018», которая стартовала в Казани 21 ноября. В этом году в конкурсе приняли участие самые яркие студенты из 63 субъектов страны. В заочном этапе премии приняли участие почти пять тысяч человек, в очном — 300 студентов.

Подержать номинантов приехали активные студенты со всей страны. Общий призовой фонд премии составил более двух миллионов рублей. В этом году помимо дипломов, победителям дарили денежные сертификаты. Сама церемония прошла в футуристическом стиле. Конверты с именами победителей выносил на сцену настоящий робот. Наградная группа тоже была одета в костюмы в космической тематике, а победителей под радостные крики зала отправляли «в космос» или в музей победителей. В финале все они появились на сцене в футуристических костюмах - а-ля команда «Звездных войн».

Студенты получили награды в восьми номинациях: лучшим иностранным студентом года выбран Мусонда Леви из Ставропольского края, журналист года - Юлия Пекина из Москвы, староста года - Наталья Малукова из Кемеровской области, общественник года - Игорь Смирнов из Татарстана, творческая личность года - Валерия Савинова - Тюменская область, доброволец года - Покатилов Артур из Кемеровской области.

Не обошлось без звездных гостей – награду в номинации «Интеллект года» студенту из Саратовской области Даниилу Кирсанову вручил капитан команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель приза «Хрустальная сова» - Алексей Блинов. Так же он вручил специальный приз студенту-активисту, который работает с особенными детьми.

Вместе с именитым гостями призы студентам вручал робот, которому предложили придумать имя прямо во время церемонии награжденияФото: Александр ЧЕРНОВ

- Я вырос в семье учителей - моя мама учительница и она 54 года работала в школе для умственно отсталых детей. Я вырос в школе, где дети были особенными и особенное отношение к этим детям я сохранил на всю жизнь. Один из проектов нам предложила девушка, которая работает с особенными детьми. Мы не могли не поддержать ее и предложили вместе с ней и с этим детьми в ее школе провести особую интеллектуальную игру. Поэтому во второй декаде января я приеду к ним в школу и мы вместе с ними и ее детьми научимся играть и понимать друг друга, - рассказал Алексей Блинов.

Премию «Спортсмен года» студенту из Севастополя Руслан Зубачуку вручила Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

- Я хочу поздравить вас с окончанием прекрасного конкурса - и не только победителей и призеров. Все боролись и показывали на что способны. Только вперед в дальнейшем! Я счастлива быть здесь, ведь я вашего возраста и судила ребят - сверстников - это невозможно, - призналась со сцены Аделина Сотникова.

Именитая фигуристка наградила "Спортсмена года"Фото: Александр ЧЕРНОВ

Сейчас фигуристка готовит большую программу, которую представит уже в начале января. Поэтому репетиции у нее проходят ежедневно. Правда это не помешало приехать на конкурс «Студент года-2018» в Казань практически на три дня. Из-за того что репетиции пропускать нельзя, представители фигуристки договорились с ледовым дворцом «Зилант», чтобы Аделине на два часа в день предоставляли ледовую площадку для репетиции. Три дня Аделина Сотникова исправно посещала тренировки в перерывах между работой с активистами студенческих организации. Фигуристка решила отблагодарить руководство спортивного комплекса и провела мастер-класс для юных фигуристов. После чего провела автографсессию и фотосессию.

Фигуристка призналась, что будучи ребенком, она сама с восхищением наблюдала за своими кумирами в фигурном катании и детям очень важно, когда кто-то из известных фигуристов старается их поддержать.

После церемонии в социальных сетях зрители делились впечатлениями. Многих удивило, что именитая фигуристка заметно поправилась. Но больше всего возмущений вызвал юмор ведущих. Они со сцены огласили причину специфичных шуток друг друга. По их мнению, так шутить может только человек, который нашел «закладку». Когда экспериментальные шутки продолжились - ведущий подытожил - и вторую мою «закладку» ты тоже нашла. Шутки про наркотически препараты летели в зал, где сидел министр образования Татарстана и Министр по делам молодежи Татарстана.

В финале премии все победители вышли на сцену в "космических" костюмахФото: Александр ЧЕРНОВ

Также поддержать премию «Студент года – 2018» приехал актер сериала «Универ» Александр Стекольников, известные журналисты и телеведущие.

Главный приз и звание «Студент Года» получила студентка из Тульской области Анастасия Артемова.