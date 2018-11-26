2018-11-26T14:48:43+03:00
Общество

"Я подключу кое-кого и тебя калекой оставят": в татарстанской школе педагог из-за проделки ученика сорвалась на угрозы

Один из очевидцев сделал аудиозапись конфликта. Теперь в ситуации разбирается прокуратура [аудио]
Алина ГАБДУЛИНА
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Во время конфликта педагог напомнила также школьнику и про его денежный долг.Во время конфликта педагог напомнила также школьнику и про его денежный долг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как это часто бывает в последнее время, школьники вновь записали на мобильный телефон ссору, которая произошла между учителем и учеником. На этот раз неприятный инцидент произошел в Бугульме. По предварительной информации, преподавателю школы №16 не понравилось поведение одного из учащихся 9 класса. Аудиозапись конфликта быстро стала достоянием общественности.

Сообщается, что конфликт начался с того, что старшеклассник нарисовал что-то на школьной доске перед уроком шестиклассников. Когда преподаватель увидела "творение" подростка, она пришла в ярость.

- Если ты не успокоишься, если ты, гад, что-нибудь еще сделаешь в кабинете, я подключу кое-кого, и тебе морду намоют и калекой оставят, раз ты не понимаешь, - в порыве выкрикнула педагог.

В татарстанской школе педагог из-за проделки ученика сорвалась на крик

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Также во время конфликта преподаватель отметила, что ждет-не дождется, когда "эта сволочь уйдет".

- Я терпеть не могу вот таких гаденышей, которые в наглую живут и ведут себя также, - замечает учительница.

Немного успокоившись, женщина напомнила школьнику о его долге перед ней. По ее словам, месяц назад он попросил у нее один рубль в столовой.

- Помнишь, в столовой ты получил от меня рубль? Вот положи мне его на стол! Забыл, что нужно рубль принести, скотина? - заявляет женщина, вновь переходя на крик.

В итоге этоой обнародованной аудиозаписью заинтересовался прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он поручил проверить ее на предмет угроз и оскорблений учителя.

- Бугульминской городской прокуратуре предстоит установить достоверность аудиозаписи, а в случае подтверждения личности участников конфликта и иных обстоятельств случившегося, дать правовую оценку их действиям, - сообщают в надзорном ведомстве республики.

При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

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