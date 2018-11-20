2018-11-21T11:50:56+03:00
Звезды

"Российская лучше китайской, но в мире она не востребована": Что презентуют на неделе моды в Казани

Volga Fashion Week обещает дать ответ западным санкциям
Александр ЧЕРНОВ
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Грандиозное модное мероприятие впервые пройдет на стадионе и "Казань-Арена"Грандиозное модное мероприятие впервые пройдет на стадионе и "Казань-Арена"Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Из-за повышения курса евро и санкций именитые дизайнеры покидают российский рынок люксовых вещей. Это чувствуется и в казанских магазинах. Многие бренды теперь можно приобрести только за границей. Российский рынок стал для них не рентабельным. По словам организаторов модной недели Volga Fashion Week в Казани - их задача познакомить жителей столицы с российскими дизайнерами одежды и объяснить на примере, что такая одежда, хоть и не может соперничать с европейскими и американскими брендами - но является лучше китайской одежды, которая заполнила российский рынок одежды.

- Российская легкая промышленность терпит сложные времена - государство ее не поддерживает, евро резко подорожал, но все идет к тому, что российская легкая промышленность все таки оденет всех наших людей как это было когда-то. Российская одежда качественнее чем китайская, в ней используются натуральные материалы. Мы не диктуем моду и нас нет в числе популярных мировых брендов. Мы работаем сами на себя, потому что в мире наша одежда не востребована, - рассказала «КП-Казань» топ-стилист Надежда Аюпова.

Российские дизайнеры покажут что они не хуже западных Фото: Александр ЧЕРНОВ

Российские дизайнеры покажут что они не хуже западныхФото: Александр ЧЕРНОВ

Volga Fashion Week рассчитана на пять лет. За эти годы мероприятие состоится в ряде городов Поволжья. После чего появятся филиалы. Первый будет открыт в Казани. Модная неделя пройдет в столице Татарстана с 22 по 25 ноября.

24 ноября состоится гранд-дефиле, где свои работы покажут более 40 дизайнеров со всей страны и 8 казанских модельеров. На площадке «Казань-Арена» модное мероприятие займет более 1000 квадратных метров. Уже отобраны 200 моделей, которые представят казанцам совершенно новые бренды в двух номинациях - «Футуризм» и « Этнический костюм».

Среди гостей ожидается миссис мира-2015 Снежана Баранова, участники телешоу Семен Фролов и Кирилл Минцев. Так же предусмотрена деловая программа с мастер-классами и вступлениями известных дизайнеров.

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