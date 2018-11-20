2018-11-20T18:15:47+03:00
Общество

Соцсети: Казанские снеговики – это хардкор, даже дети пугаются

Горожане украшают свои создания арматурой и рисуют на них грязью [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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После того как в Казани выпал снег, по всему городу начали появляться снеговики. Конечно, из-за того, что снег быстро таял, через несколько часов эти произведения превратились в «грязевики».

Многие казанцы проявили сноровку и украсили свои изваяния подручными материалами - от овощей и фруктов до стройматериалов. Главное, что в итоге многие снеговики получились на столько харизматичными и «живыми», что вызывают у горожан неоднозначные эмоции.

К примеру, украшенный ведерком и лопатами вместо рук снеговик в одном из казанских дворов, будто гипнотизирует прохожих.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

А «снегопесковик», как назвал его автор, появившийся на стройке частного дома украшен строительным мусором - рейками, кусками арматуры и ведром от дюбелей.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Есть и более бюджетные варианты. Ведь пока на улице снега ровно столько же сколько и грязи - землей можно рисовать одежду и лицо. В социальных сетях казанцы называют ноябрьских снеговиков лайт-версией зимних. И предлагают всем лепить этих человечков сейчас, чтобы к настоящему снегу набить руку.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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