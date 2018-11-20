Больше Пушкина, Ломоносова и Петра I: За Габдуллу Тукая в конкурсе имен для аэропортов голосуют больше всех в России

Голосование в масштабном проекте "Великие имена России" за право назвать именами выдающихся соотечественников 47 самых крупных российских аэропортов идет полным ходом. В голосовании уже поучаствовали более миллиона россиян. Наметились и города-лидеры, жители которых активнее всего голосуют в проекте.

ЧАЩЕ КАЗАНЦЕВ ГОЛОСУЮТ ТОЛЬКО В УФЕ

Так, на первом месте Уфа, где свое слово уже сказали 72614 человек. На втором месте расположилась Казань. В голосовании за право дать имя главным воздушным воротам столицы Татарстана приняли участие 55330 человек. Замыкает тройку Симферополь. В голосовании за имя для местного аэропорта поучаствовали 43760 человек.

Конечно, если сопоставить все голоса, отданные в голосовании за имена для аэропортов Москвы, то получится 73102 человека. Но, не стоит забывать, что в голосовании участвуют сразу три столичных воздушных гавани.

КОНКУРЕНЦИЮ ТУКАЮ МОЖЕТ НАВЯЗАТЬ ТОЛЬКО МУСТАЙ КАРИМ

Напомним, что на право дать свое имя аэропорту Казани претендуют три человека - поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, а также знаменитый авиаконструктор Андрей Туполев. Если в первые дни голосования, которое стартовало 12 ноября, еще было какое-то подобие борьбы, то сейчас наметился безоговорочный лидер. За кандидатуру Габдуллы Тукая проголосовали 37967 человек. Для сравнения за Туполева свои голоса отдали 11932 человека, за Джалиля - 5431 человек.

Отметим, что столь большого количество голосов в рамках одного аэропорта не отдавали больше никому в стране. Так что, получается, что Габдулла Тукай лидирует по популярности не только в Казани, но и во всей России.

Впрочем, есть человек, который еще может составить конкуренцию татарстанскому поэту. Это знаменитый башкирский драматург, писатель и поэт Мустай Карим. На данный момент он лидирует в голосовании за право дать свое имя аэропорту Уфы. За него проголосовали 37425 человек.

Любопытно, но если посмотреть все результаты голосования во всех аэропортах страны, то Тукай и Карим лидируют с огромным отрывом, а на третьем месте еще один участник "уфимского" голосования - Герой Советского Союза Муса Гареев. За него проголосовали 27100 человек.

ДАЖЕ В СУММЕ ЧЕТЫРЕХ ГОЛОСОВАНИЙ ТУПОЛЕВ ТУКАЯ НЕ ОБОЙДЕТ

Не стоит забывать, что некоторые выдающиеся соотечественники попали в финальный этап сразу в нескольких аэропортах. Впрочем, даже если сопоставить суммарное число голосов, отданных за многих кандидатов, Тукая они не опередят.

Так, например, один из соперников Тукая по казанскому голосованию, Андрей Туполев, оказался в финальном этапе сразу четырех аэропортов. Впрочем, в сумме он набрал пока только 34615 голосов.

Трем аэропортам свои имена могут дать император Петр I и "отец советской космонавтики" Сергей Королев. По суммарному числу голосов они также уступают Тукаю. Петр I набрал 30822 "лайка", а Королев - 35702.

ЛЕРМОНТОВ ПОПУЛЯРНЕЕ ПУШКИНА?

Также Габдулла Тукай оказался популярнее, если, конечно, здесь применимо это слово, Михаила Ломоносова (16889 голосов в двух аэропортах) и Александра Пушкина, набравшего всего 10872 голоса.

Единственным человеком, который по сумме всех голосов опережает Габдуллу Тукая стал Михаил Лермонтов. Знаменитый российский поэт и писатель претендует на право дать свое имя сразу двум аэропортам - Пензы и Минеральных Вод. Причем, в обоих голосованиях он лидирует. В общей сложности за его кандидатуру проголосовали 49934 человека.

Отметим, что финальные голосования продлятся до 30 ноября. После этого уже станут известны победители, чьими именами и назовут 47 российских аэропортов.