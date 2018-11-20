2018-11-20T14:36:20+03:00
Общество

Больше Пушкина, Ломоносова и Петра I: За Габдуллу Тукая в конкурсе имен для аэропортов голосуют больше всех в России

За знаменитого татарского поэта, лидирующего за право дать свое имя аэропорту Казани, проголосовали почти 40 тысяч человек
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
За кандидатуру Габдуллы Тукая проголосовали 37967 человек.За кандидатуру Габдуллы Тукая проголосовали 37967 человек.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Голосование в масштабном проекте "Великие имена России" за право назвать именами выдающихся соотечественников 47 самых крупных российских аэропортов идет полным ходом. В голосовании уже поучаствовали более миллиона россиян. Наметились и города-лидеры, жители которых активнее всего голосуют в проекте.

ЧАЩЕ КАЗАНЦЕВ ГОЛОСУЮТ ТОЛЬКО В УФЕ

Так, на первом месте Уфа, где свое слово уже сказали 72614 человек. На втором месте расположилась Казань. В голосовании за право дать имя главным воздушным воротам столицы Татарстана приняли участие 55330 человек. Замыкает тройку Симферополь. В голосовании за имя для местного аэропорта поучаствовали 43760 человек.

Конечно, если сопоставить все голоса, отданные в голосовании за имена для аэропортов Москвы, то получится 73102 человека. Но, не стоит забывать, что в голосовании участвуют сразу три столичных воздушных гавани.

КОНКУРЕНЦИЮ ТУКАЮ МОЖЕТ НАВЯЗАТЬ ТОЛЬКО МУСТАЙ КАРИМ

Напомним, что на право дать свое имя аэропорту Казани претендуют три человека - поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, а также знаменитый авиаконструктор Андрей Туполев. Если в первые дни голосования, которое стартовало 12 ноября, еще было какое-то подобие борьбы, то сейчас наметился безоговорочный лидер. За кандидатуру Габдуллы Тукая проголосовали 37967 человек. Для сравнения за Туполева свои голоса отдали 11932 человека, за Джалиля - 5431 человек.

Отметим, что столь большого количество голосов в рамках одного аэропорта не отдавали больше никому в стране. Так что, получается, что Габдулла Тукай лидирует по популярности не только в Казани, но и во всей России.

Впрочем, есть человек, который еще может составить конкуренцию татарстанскому поэту. Это знаменитый башкирский драматург, писатель и поэт Мустай Карим. На данный момент он лидирует в голосовании за право дать свое имя аэропорту Уфы. За него проголосовали 37425 человек.

Любопытно, но если посмотреть все результаты голосования во всех аэропортах страны, то Тукай и Карим лидируют с огромным отрывом, а на третьем месте еще один участник "уфимского" голосования - Герой Советского Союза Муса Гареев. За него проголосовали 27100 человек.

ДАЖЕ В СУММЕ ЧЕТЫРЕХ ГОЛОСОВАНИЙ ТУПОЛЕВ ТУКАЯ НЕ ОБОЙДЕТ

Не стоит забывать, что некоторые выдающиеся соотечественники попали в финальный этап сразу в нескольких аэропортах. Впрочем, даже если сопоставить суммарное число голосов, отданных за многих кандидатов, Тукая они не опередят.

Так, например, один из соперников Тукая по казанскому голосованию, Андрей Туполев, оказался в финальном этапе сразу четырех аэропортов. Впрочем, в сумме он набрал пока только 34615 голосов.

Трем аэропортам свои имена могут дать император Петр I и "отец советской космонавтики" Сергей Королев. По суммарному числу голосов они также уступают Тукаю. Петр I набрал 30822 "лайка", а Королев - 35702.

ЛЕРМОНТОВ ПОПУЛЯРНЕЕ ПУШКИНА?

Также Габдулла Тукай оказался популярнее, если, конечно, здесь применимо это слово, Михаила Ломоносова (16889 голосов в двух аэропортах) и Александра Пушкина, набравшего всего 10872 голоса.

Единственным человеком, который по сумме всех голосов опережает Габдуллу Тукая стал Михаил Лермонтов. Знаменитый российский поэт и писатель претендует на право дать свое имя сразу двум аэропортам - Пензы и Минеральных Вод. Причем, в обоих голосованиях он лидирует. В общей сложности за его кандидатуру проголосовали 49934 человека.

Отметим, что финальные голосования продлятся до 30 ноября. После этого уже станут известны победители, чьими именами и назовут 47 российских аэропортов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Представитель ВОЗ в России: Надо проводить большую работу с водителями, чтобы они поняли: сидеть за рулем после 100 г спирта - это очень страшно
В ноябре проходит День памяти жертв ДТП. Как снижать их количество, что делается для этого в России и в мире, обсудили ведущие эксперты на радио «Комсомольская правда»
Новости 24
В Татарстане водителя грузовика будут судить за аварию, в которой загорелась машина и погиб человек
В Чебоксарах заработал первый в зимнем сезоне 2018-2019 открытый каток
Казанца за мошенничество с дорогими иномарками на 8 миллионов рублей приговорили к 4 годам колонии
Более 150 ударов: житель Чебоксар, насмерть забивший свою избранницу, приговорен к 8,5 годам колонии
На обновленной трассе "Казань-Набережные Челны" можно будет разгоняться до 110 км/ч
Сверхзвуковой авиалайнер на базе казанского Ту-160 создадут в течение 2-3 лет
В Казани задержаны парни с ножом, которых подозревают в грабежах
Казань попала в тройку самых популярных городов России для путешествия с детьми в 2018 году
В Казани состоится благотворительная выставка бездомных кошек
В Чебоксарах двух школьников наградили за спасение людей
Минтимер Шаймиев заявил о желании открыть в Казани трехъязычную школу
Днем 21 ноября в Татарстане ожидается метель с сильным ветром
Сотрудницу следственного изолятора Татарстана будут судить за смертельное ДТП
21 ноября в Казани некоторые жителя трех районов останутся без света
Казанская лента «Мулла» с Маратом Башаровым представлена на Международном кинофестивале в Казахстане
В Чебоксарах таксиста поймали на краже у клиентов золотых украшений
Режиссер из Казани получил премию Станиславского
В Казани внедорожник выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста
В Казани после смертельных аварий с автобусами пройдет рейд ГИБДД
В Марий Эл женщина-водитель врезалась в автобус
За одни сутки на дороги Казани потратили 482 тонны противогололедных материалов
Татарстан получит порядка 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и многородов
Защитник "Рубина" не поможет сборной России в решающем матче Лиги Наций из-за травмы
Президент Татарстана попросил органы власти не давить на самозанятых
За первый день снегопада в Набережных Челнах выпала двухнедельная норма осадков
В Татарстане продолжают выбирать имена для аэропортов "Казань" и "Бегишево"