Казанцы выбирают Узбекистан для празднования новогодних праздников

В Казани прошла перезнтация культурного и туристического потенциала Узбекистана. На встречу пришли представителей туристических компаний и делегаты республик Татарстан и Узбекистан. Перед гостями выступили официальные лица из Узбекистана, которые рассказали о культурных достопримечательностях, гастрономических, лыжных, эко-турах и паломнических местах. Гости увидели презентационные фильмы о Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Гиждуване.

Так же состоялся фуршет, на котором можно было угоститься национальными яствами и главным узбекским блюдом - пловом.

В завершении презентации среди всех гостей разыграли туристическую поездку в Узбекистан с посещением достопримечательностей на два лица. Не смотря на то, что листки со всеми участвующими находились в одной куче - модератор встречи выбрала листок с именем заместителя председателя государственного комитета Татарстана по туризму – Артура Абдрашитова.

- Ой, это не специально! Вам просто очень повезло! А кто не верит - посмотрите на выбранном листе нет ни каких пометок - обьяснила недовольным зрителям ведущая розыгрыша.

Главный приз - поездка в Узбекистан на двоих достался заместителб председателя государственного комитета Татарстана по туризмуФото: Александр ЧЕРНОВ

За последнее время проделана большая работа по развитию туризма - упращение визовых процедур, совершенствование туристической инфраструктуры и проведение рекламных мероприятий за рубежом.

После привлечения большего количества туристов, Узбекистан в первые возглавил рейтинг самых раскупаемых россияннами направлении на новогодние каникулы по версии сайта туту.ru

В Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Уфе прошли промо-мероприятия "Путешествуй по Узбекситану", где гости могли ознакомиться с уникальными выгодными предложениями туроператоров.