2018-11-19T14:41:21+03:00
Туризм

Казанцы выбирают Узбекистан для празднования новогодних праздников

Уехать в Ташкент из Казани теперь можно на самолете или поезде
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Все гости получили подарки и сувенирыВсе гости получили подарки и сувенирыФото: Александр ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

В Казани прошла перезнтация культурного и туристического потенциала Узбекистана. На встречу пришли представителей туристических компаний и делегаты республик Татарстан и Узбекистан. Перед гостями выступили официальные лица из Узбекистана, которые рассказали о культурных достопримечательностях, гастрономических, лыжных, эко-турах и паломнических местах. Гости увидели презентационные фильмы о Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Гиждуване.

Так же состоялся фуршет, на котором можно было угоститься национальными яствами и главным узбекским блюдом - пловом.

В завершении презентации среди всех гостей разыграли туристическую поездку в Узбекистан с посещением достопримечательностей на два лица. Не смотря на то, что листки со всеми участвующими находились в одной куче - модератор встречи выбрала листок с именем заместителя председателя государственного комитета Татарстана по туризму – Артура Абдрашитова.

- Ой, это не специально! Вам просто очень повезло! А кто не верит - посмотрите на выбранном листе нет ни каких пометок - обьяснила недовольным зрителям ведущая розыгрыша.

Главный приз - поездка в Узбекистан на двоих достался заместителб председателя государственного комитета Татарстана по туризму Фото: Александр ЧЕРНОВ

Главный приз - поездка в Узбекистан на двоих достался заместителб председателя государственного комитета Татарстана по туризмуФото: Александр ЧЕРНОВ

За последнее время проделана большая работа по развитию туризма - упращение визовых процедур, совершенствование туристической инфраструктуры и проведение рекламных мероприятий за рубежом.

После привлечения большего количества туристов, Узбекистан в первые возглавил рейтинг самых раскупаемых россияннами направлении на новогодние каникулы по версии сайта туту.ru

В Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Уфе прошли промо-мероприятия "Путешествуй по Узбекситану", где гости могли ознакомиться с уникальными выгодными предложениями туроператоров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пляжный отдых осенью и зимой 2018: едем в Оман, Катар, Бахрейн и Занзибар
Вместо всё ещё недоступных египетских курортов туроператоры отправляют прямыми рейсами загорать в Оман, Катар, Бахрейн и даже на Занзибар. Рассказываем, чего там ожидать российскому туристу
Новости 24
Задержан кассир казанского офиса банка «Открытие», откуда похитили 230 миллионов рублей
Мэра Набережных Челнов наградили бескозыркой и тельняшкой от Черноморского флота
Миллион человек стали клиентами ВТБ Медицинское страхование в 2018 году
Более 60% студентов казанских вузов из других регионов России
Житель Чувашии, который пытался из ревности задушить возлюбленную, приговорен к 6,5 годам колонии
В Татарстане в квартире нашли тела трехлетней девочки и ее отца
Бюджет Татарстана на 2019 год принят с дефицитом более 4,1 миллиарда рублей
В Марий Эл в пожаре погибла отара овец и 50 куриц
В Казани за два дня на кастинг телешоу «Перезагрузка» пришло около 100 человек
ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов
Три района Казани 20 ноября останутся без света
Из Казани в Чистополь вновь будут ходить микроавтобусы
Спасибо, легенда! Звезда "Рубина" Гекдениз Карадениз покинул Казань
В Казани автобус насмерть сбил женщину
В Татарстане на пожарах погибло три человека, еще троих спасли
Певица Валерия выступит в Казани на гала-концерте фестиваля «Добрая волна-2019»
ВТБ в Ульяновской области в 1,5 раза увеличил объем кредитования населения
Из-за трагедии в Керчи в Татарстане хотят увеличить возраст для покупки оружия до 21 года
В Татарстане явка на допвыборы местных депутатов составила более 63%
За год в Казани для освещения улиц было установлено почти 3,5 тысяч светильников
В Чувашии в результате опрокидывания автомобиля погиб ребенок
В парке Победы Набережных Челнов появится новый аттракцион
19 ноября в Набережных Челнах временно отключат телевидение
В Казани состоялась конференция по воспитанию детей на родном языке
Синоптики предупредили об образовании гололеда на дорогах Татарстана
На трассе в Чувашии в ДТП пострадали 10 человек
В Нижнекамске состоялось открытие обновленного детского автогородка