2018-11-16T18:15:51+03:00
Происшествия

В Марий Эл сотрудник экс-заместителя начальника колонии будут судить за незаконный бизнес

Утверждается, что ему удалось за счет работы нелегально обогатиться на более чем 5 миллионов рублей
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Уголовное дело в отношении 41-летнего экс-заместителя начальника исправительной колонии №5 Марий Эл было возбуждено по статьям: «Участие в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом», "Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения».

Как полагает следствие, тогда еще заместитель начальника колонии – начальник Центра трудовой адаптации осужденных, в течение почти четырех лет - с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года, по закону никак не мог заниматься предпринимательской деятельностью и работать по совместительству. Но желание подзаработать оказалось сильнее.

Он, как выяснили во время следствия, участвовал в управлении фирмы в Йошкар-Оле через доверенное лицо. Благодаря своему служебному положению, мужчина смог организовать заключение договоров с этой организацией, в том числе колонией, где работал.

В итоге заказы аффилированной фирмы выполняли осужденные. При этом обвиняемый, как замначальника исправительного учреждения, не спешил принимать мер по взысканию со «своего» организации денег за поставленную продукцию.

- В результате сотрудник колонии получил прибыль в размере свыше пяти миллионов рублей, считают следователи.

Как следует из материалов уголовного дела, для того, чтобы легализовать полученную прибыль, мужчина организовал фиктивный договор беспроцентного займа с директором аффилированной фирмы на сумму свыше 6 миллионов рублей. На чем и попался.

На время следствия суд арестовал имущество экс-замначальника колонии: земельный участок, автомобили КАМАЗ5411 5 С, УРАЛ 43202, прицепы к ним, а также автомобиль АУДИ А8.

- По уголовному делу проведена большая работа, его материалы составили 10 томов, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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