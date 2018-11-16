Московский ЦСКА в Казани разгромил «Ак Барс»

«Ак Барс» дома крупно уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:5).

Постма Пол.Фото: Алина НИЗАМОВА

В первом периоде матча между финалистами Кубка Гагарина прошлого сезона зрители увидели всего один гол. Его автором стал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В первом периоде матча между финалистами Кубка Гагарина прошлого сезона зрители увидели всего один гол.Фото: Алина НИЗАМОВА

После перерыва гости заметно прибавили. Григоренко оформил дубль и ещё по шайбе забросили Константин Окулов и Иван Телегин.

Григоренко оформил дубль.Фото: Алина НИЗАМОВА

При счёте 0:2 у казанцев был шанс сократить разницу в счёте, но Александр Бурмистров не сумел переиграть вратаря ЦСКА Илью Сорокина после назначенного буллита за нарушение правил столичной командой.

За нарушение правил столичной команде был назначен буллит.Фото: Алина НИЗАМОВА

Третий период остался без интриги. Вторую шайбу в матче забросил Окулов и установил окончательный счёт – 5:0.

Третий период остался без интриги.Фото: Алина НИЗАМОВА

Финалист Кубка Гагарина отомстил действующему чемпиону КХЛ при аншлаге. На матче в «Татнефть Арене» присутствовало 8890 зрителей.

На матче присутствовало 8890 зрителей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующий матч казанцы проведут 17 ноября дома против рижского «Динамо».