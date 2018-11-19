Поклонник Сергея Безрукова хочет открыть в Казани музей в честь актера

Казанец выделил полквартиры под выставку посвященную актеру Сергею Безрукову и теперь мечтает о полноценном музее.

29-летний Искандер Кистанов довольно долго является поклонником творчества Сергея Безрукова. Он не пропускает не один приезд своего кумира в Татарстан и всегда старается встретиться с ним за пределами съемочной площадки или сцены. Ради этого готов даже ждать часами на холоде или невыносимой жаре.

- Первое впечатление актер произвел на меня, когда я увидел его в сериале «Бригада» в роли Саши Белого. А когда узнал, что он приедет в Казань на презентацию фильма - так сильно обрадовался, что несколько месяцев считал каждый день до приезда. Узнал, где и во сколько у него будет проходить встреча с журналистами, проник в зал и смог сделать первую совместную фотографию с ним, - рассказывает Искандер.

Во время съемок фильма «Реальная сказка» в Казани молодой человек почти каждый день проводил на съемочной площадке. Даже появились проблемы с учебой - в это время у Искандера была сессия. Удалось сняться в массовой сцене, но правда с другими актерами. Смена Сергея Безрукова выпадала на другой день. Искандер сдружился с членами съемочной группы и теперь каждый день мог находится на площадке.

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

По словам Искандера, после каждой встречи с Безруковым у него в руках оказывалось то полотенце, то шариковая ручка, то обувь, то предметы гардероба, которые по ненадобности Сергей Безруков оставлял после съемок в Казани.

Самую ценную вещь он получил случайно, когда в одном из отелей проходила пресс-конференция с актером незадолго перед премьерой фильма «Реальная сказка» в Казани. Тогла Сергей Безруков только начал писать картины. В сериале «Бригада» видно, как он рисовал коляску, крест Космоса, а в одиннадцатой серии нарисовал пчелу, символизирующую еще одного персонажа сериала Витю Пчелкина.

Тогда в Казани во время пресс-конференции Сергей непрерывно что-то выводил на бумаге. А когда встреча закончилась, на его месте остался рисунок человека, который похож на забавного и доброго моряка.

- Я подошел, чтобы он оставил автограф на нашей общей с ним фотографии, которую я сделал во время предыдущего приезда, а он вручил мне свой рисунок. Уже во время следующего визита, я подошел чтобы он оставил мне автограф на рисунке. Сергей очень мило заулыбался, увидев знакомый портрет, сказал, что это его любимый персонаж, и оставил на картине подпись с лучами солнышка, - рассказывает Искандер.

Авторский портрет актера станет главным экспонатом.Фото: Александр ЧЕРНОВ

«Я ЗАРЯЖАЮСЬ ОТ ЭТОЙ РАБОТЫ»

Сейчас у Искандера в коллекции около пятидесяти предметов, которые имеют отношение к актеру и его бывшей супруге Ирине Безруковой. Для «звездных» вещей в своей двухкомнатной хрущевке парень сделал выставочные стеллажи.

Друзья, которые приходят домой, предлагают найти помещение и сделать экспозицию постоянной и с платным входом. Ведь Сергей Безруков на особом счету в Казани, да и поклонников творчества актеров в городе немало.

- Московские коллекционеры рисунок Сергея Витальевича оценивают от тридцати тысяч рублей. Когда-нибудь, когда его не станет, можно будет продать эту работу за огромные деньги, но делать этого я не планирую. Она дорога мне, как сгусток творческой энергии дорогого мне человека. Я заряжаюсь от этой работы и когда смотрю на веселого персонажа, поднимается настроение, даже если есть какие то проблемы. Многие люди рассказывают, что созерцая эту работу у них тоже становится спокойно на душе. Кто знает, возможно, ей когда-нибудь можно будет лечить людей. Ведь важно не кто ее нарисовал, а какие эмоции получила картина от людей, которые ее увидели, - рассказывает автор будущей выставки Сергей Безрукова в Казани.

На сегодня Искандер Кистанов договорился с другими поклонниками актера из разных городов России. Вместе они планируют создать выставку Сергея Безрукова в Казани, объединив все свои фанатские «звездные» вещи.

Ведь выставка личных вещей покойных артистов есть, а выставка вещей живых артистов будет впервые. И главным экспонатом станет именно та самая картина. Искандер Кистанов уверен, что у талантливого актера много поклонников во всей России, которые захотят ближе прикоснуться к его жизни. Для них и будет работать такой музей.