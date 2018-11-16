В Чувашии чиновница самовольно премировала себя 39 раз

То, что некоторые чиновники живут по принципу «Своя рубашка ближе к телу», в очередной раз доказала начальник финансового отдела администрации города Новочебоксарска. Как было доказано в суде, на протяжении четырех лет женщина в обход закона пополнила и свой бюджет, и сделала карьеру.

Дело в том, что чиновница ежегодно и ежемесячно выписывала себе премии. С января 2012 года до апреля 2016 года она выписала 39 таких приказов, хотя не имела никакого права - такие документа может издавать только глава городской администрации. Но женщина на это правило махнула рукой и получила за все это время более 108 тысяч рублей. Эти деньги она потратила на себя любимую.

Вот только премиями чиновница не ограничилась. Не дождавшись, пока будет создана аттестационная комиссия, она сама себе присваивала чины советника муниципальной службы - сначала 2-го, потом - 1-го класса. А после и вовсе наградила себя премией за особые отличия в службе. Тут без аттестационной комиссии обойтись не могло, но чиновница вопрос решила просто: сама ее сформировала, назначила и наградила. А то, что это не входит в ее компетенцию, женщину опять не смутило.

- В результате в последующем она незаконно ежемесячно получала выплаты за вышеуказанные чины из муниципального бюджета, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В итоге суд признал чиновницу виновной и назначил уголовный штраф в 40 тысяч рублей.