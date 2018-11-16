В Татарстане в ванной от удара током погибли два человека

ЧП в квартире многоэтажного дома на улице Королева в Чистополе произошло 15 ноября в 23.50. Семья делала ремонт, и 29-летний хозяин в ванной комнате решил помыть руки. Там он мокрыми руками коснулся сушилки для полотенец. Мужчину тут же ударило током и он упал замертво. Во время падения он сорвал трубу сушилки, и горячая вода залила пол.

На крики испуганной жены погибшего откликнулась 34-летняя соседка. Прибежав в ванную, она едва коснулась лежащего мужчину, как сразу рухнула с ним рядом.

Как потом посчитали специалисты, женщина получила удар током, когда ее ноги коснулись разлитой на полу воды.

По факту гибели двух человек от электричества следственный комитет Татарстана проводит проверку. На данный момент эксперты обнаружили, что в квартире имеются оголенные провода.

- Тела погибших направлены на экспертизу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.