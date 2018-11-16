2018-11-16T13:47:19+03:00
Происшествия

В Татарстане в ванной от удара током погибли два человека

Как это могло произойти выясняют следователи
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Будет ли по данному факту возбуждено уголовное дело, покажет доследственная проверка.Будет ли по данному факту возбуждено уголовное дело, покажет доследственная проверка.Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

ЧП в квартире многоэтажного дома на улице Королева в Чистополе произошло 15 ноября в 23.50. Семья делала ремонт, и 29-летний хозяин в ванной комнате решил помыть руки. Там он мокрыми руками коснулся сушилки для полотенец. Мужчину тут же ударило током и он упал замертво. Во время падения он сорвал трубу сушилки, и горячая вода залила пол.

На крики испуганной жены погибшего откликнулась 34-летняя соседка. Прибежав в ванную, она едва коснулась лежащего мужчину, как сразу рухнула с ним рядом.

Как потом посчитали специалисты, женщина получила удар током, когда ее ноги коснулись разлитой на полу воды.

По факту гибели двух человек от электричества следственный комитет Татарстана проводит проверку. На данный момент эксперты обнаружили, что в квартире имеются оголенные провода.

- Тела погибших направлены на экспертизу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Чувашии на трассе М-7 на "зебре" под колесами иномарки погибла женщина
В Казани столкнулись трамвай и автобус: один человек пострадал
В Татарстане за порчу земли на сумму свыше 9 миллионов рублей возбудили уголовное дело
Президент Татарстана побывал на выставке высоких технологий в китайском Шэньчжэне
В Галиевской мечети Казани помолились за упокоение души супруги первого президента Татарстана
В Набережных Челнах сгорел цех металлопроката
16 ноября в Набережных Челнах отключили воду в частном секторе
В Казани мужчина погнался за уткой и провалился под лед
Компания Huawei откроет в Татарстане свой научно-исследовательский центр
Стало известно кто возглавил Казанский государственный аграрный университет
Житель Набережных Челнов пожаловался на кольца с изображением конопли
В Марий Эл выпившая девушка на чужой машине опрокинулась в кювет
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
17 ноября в Казани состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки