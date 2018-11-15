На помощь людям приходят электронные сервисы и мобильные приложения ФСС

Все больше государственных и частных услуг перетекают в интернет-пространство. Так проще, быстрее и легче купить нужный товар, получить специализированную помощь. Не стал исключением и Фонд социального страхования. Сегодня учреждение оказывает 19 государственных услуг, каждую из которых можно получить на едином портале госуслуг, не посещая отделение Фонда.

- Особенно активно в электронном виде получают госуслуги работодатели – наши страхователи, - рассказал во время круглого стола управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Татарстан Рамиль Гайзатуллин.

По словам Гайзатуллина, в ФСС ежегодно обращаются несколько десятков тысяч инвалидов, тысячи пострадавших на производстве. Чтобы как можно быстрее и лучше обслужить население, в службе взят курс на развитие клиентского сервиса.

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ВЫРОСЛО В 150 РАЗ

С июля прошлого года в Татарстане внедряют электронные больничные. Если в прошлом году выдано более 1,6 тысяч листов, то на сегодня их количество увеличилось почти в 150 раз и достигло почти 300 тысяч. Лучше всего эта работа налажена в Нижнекамском и Зеленодольском районах, а также Набережных Челнах и Альметьевске.

В настоящий момент наша республика в данном вопросе один из лидеров и занимает второе место среди 85 регионов страны. Впереди только Белгородская область.

- Большой прорыв стал возможен благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Он поручил нам, а также республиканским министерствам здравоохранения и информатизации и связи проработать этот вопрос. В результате получилось хорошее взаимодействие, - отмечает Гайзатуллин.

В этом плане нам очень помог пилотный проект «Прямые выплаты», который реализуется в Татарстане с 2015 года. Поскольку к единой базе данных ФСС подключены и медицинские учреждения, и работодатели, - сокращаются трудовые затраты на ведение реестров и, соответственно, сроки выплат.

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НУЖД ИНВАЛИДОВ

Кстати, в этом году на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в Татарстане из федерального бюджета выделили рекордную сумму - более миллиарда рублей. На эти средства, по словам Гайзатуллина, будет закуплено более 15 миллионов изделий и средств реабилитации. Наибольшая сумма (около 300 миллионов рублей) направляется на приобретение порядка 13,5 миллионов штук абсорбирующего белья (подгузники, пеленки и так далее). Также до конца года планируется закупить 3013 кресел-колясок на общую сумму 70 миллионов рублей. Еще 283 миллиона рублей запланировано на покупку 30,3 тысяч протезно-ортопедических изделий. На покупку более 1,1 миллиона средств, необходимых при нарушении функций выделения, израсходуют 137 миллионов рублей. Практически 3,6 тысяч инвалидов республики получат слуховые аппараты. Общая стоимость данной статьи расхода - 38 миллионов рублей. На покупку более 31,8 тысяч тростей, костылей и других средств реабилитации потратят 48 миллионов рублей.

Пока по результатам проведенных торгов потрачено 80% выделенных средств.

- На самом деле это огромная работа: нужно провести аукцион, принять товар, проследить, чтобы поставщик довез ТСР до «клиента», принять акт и оплатить. Наш регион большой и процесс достаточно трудоемкий, - рассказывает руководитель татарстанского отделения ФСС.

Кстати, по закону, лица с ограниченными возможностями могут купить необходимые средства реабилитации самостоятельно, а затем получить компенсацию через Фонд. Для этого в соцстрах необходимо будет предоставить чеки на покупку. В этом году татарстанское отделение Фонда уже выплатило 123 миллиона рублей в качестве компенсации.

ИНВАЛИДЫ ПОЛУЧАЮТ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Ежегодно на средства федерального бюджета санаторно-курортное лечение получают порядка семи тысяч инвалидов Татарстана. Причем через Фонд оплачивается не только само лечение, но и дорога в оба направления.

- Мы отправляем людей на автомобильном и железнодорожном транспорте. Сейчас совместно с РЖД воплощаем в жизнь еще один электронный сервис – «электронный билет РЖД», - рассказал Рамиль Гайзатуллин.

Теперь для получения билета не нужно ездить к железнодорожным кассам, на вокзалы и уж тем более отстаивать долгие очереди. Сначала, по словам Гайзатуллина, нужно получить в министерстве здравоохранения талон №2 и направление на лечение от ФСС. Инвалиду останется лишь зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» и заполнить поля в специальной вкладке по покупке билетов. Система автоматически предложит пользователю оформить билет по льготе ФСС - ввести номер СНИЛС и указать реквизиты паспорта.

«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» - ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛЬГОТАМ

Ко всему прочему, сейчас на уровне всей страны разрабатывается и тестируется объективно интересное и нужное приложение – «Социальный навигатор», которое можно скачать на сайте. Пока мобильное приложение успешно тестируется в Санкт-Петербурге. Ожидается, что скоро оно заработает и для жителей республики, рассказал Гайзатуллин.

Помощником и собеседником пользователя станет привычная для многих «Алиса». Приложение не только устроит «ликбез» и поможет понять, например, что такое «производственная травма» или на какие льготы может претендовать человек, но и расскажет, какие социальные выплаты по линии ФСС человек уже успел получить. Также приложение поможет построить короткий маршрут до нужных социальных учреждений. Причем сделать это все можно будет дистанционно, не приходя в офисы соцстраха.

Вся информация в приложении поделена на тематические блоки и найти нужные данные не составит особого труда.

- Если Фонд социального страхования реализует этот проект, то значительная часть нагрузки по информированию населения будет снята с нашей организации (Всероссийской организации инвалидов – Ред.), некоторые вопросы отпадут сами собой. С точки зрения инвалидов, которые нуждаются в услугах, это станет помощью, - подчеркнул значимость проекта председатель республиканского отделения общества инвалидов Рифат Ганибаев.

Сейчас виртуальная Алиса продолжает «обучение». Это значит, что в последующем пользователь дистанционно сможет получать консультации специалиста, взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации и оформлять документы на возврат средств, затраченных на приобретение ТСР.