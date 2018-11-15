Президент Татарстана сделал свой выбор для названия аэропортов: Тукай и Лемаев

Россияне выбирают имена для воздушных гаваней 40 аэропортов сраны. Среди рекоендуемых имен - имена великих россиян, оставивших своей след в истории. Конечно, регионы подобрали список тех выдающихся людей, что родились или работали в данной местности, земляков.

Подготовила список и общественность Татарстана для двух воздушных гаваней - международных аэропортов Казань и Бегишево. Во время предварительного голосования некоторые имена получили меньшее количество голосов, и не вошли в итоговый список.

В финальном списке имен, за которые можно проголосовать до 30 ноября, в Татарстане:

- для Казани: Габдулла Тукай, Андрей Туполев и Муса Джалиль;

- для аэропорта «Бегишево» – Николай Лемаев, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев и Иван Шишкин.

Среди известных современников свой выбор уже сделали муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и президент республики. Они поддержали кандидатуры Габдуллы Тукая.

Рустам Минниханов отметил, что аэропорту «Бегишево» нужно выбрать имя Николая Лемаева, о чем он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Если Тукай — это великий творец и символ татарской культуры, гордость многонационального народа Татарстана, то Лемаев — олицетворение промышленной мощи республики и символ трудовой славы многих поколений татарстанцев».

Напомним, сейчас идет финальное голосование за присвоение аэропортам России имен великих соотечественников.