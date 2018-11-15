2018-11-15T12:38:19+03:00
Дом. Семья

В Татарстане пенсионер, рискуя жизнью, спас лебедя из смертельной западни

Сейчас птице ищут постоянный дом
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На озере Пионерское в деревне Дмитриевка Нижнекамского района местный житель Александр Ермолаев увидел одинокого лебедя. Он подумал, что птица вмерзла в лед, а значит, может погибнуть. Лед на тот момент был тонким как стекло, но пенсионер смог ползком добраться до птицы. Оказавшись ближе, Александр рассмотрел, что лапы лебедя запутались в рыбацкой сети. Птица уже обессилела и не могла выбраться.

Мужчина освободил лебедя из смертельной западни и забрал к себе домой. Поселил птицу в одиночном вольере по соседству с домашними утками.

При детальном осмотре дикой птицы, выяснилось, что у нее в крыле есть пулевое ранение. Вероятно, из-за выстрела браконьеров, лебедь не смог улететь с водоема вместе с остальными птицами. Он остался один и в итоге запутался в сети.

Лебедь, которого назвали Гошей, не особо подпускал к себе людей. После того, как его осмотрели ветеринары, было принято решение найти для птицы постоянное место жительства. Возможно, в будущем Гошу возьмут на содержание в охотхозяйство села Нижняя Уратьма Нижнекамского района. Там уже есть лебеди и птица сможет там адаптироваться.

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