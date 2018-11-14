В Татарстане могут снизить региональный стандарт оплаты услуг ЖКХ до 20%

Государственный комитет по тарифам Татарстана предложил снизить региональный стандарт оплаты услуг ЖКХ до 20%. Это значит, что в случае реализации идеи, люди, чьи затраты на жилищно-коммунальные услуги составляют более пятой части от доходов, смогут получать помощь от государства в виде субсидий.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева на заседании комитета отметила, что изменение регстандарта сильно изменит число нуждающихся в государственной поддержке. При этом на встречный вопрос об объеме бюджетных средств, которые будут выделены в 2019 году на соответствующие затраты малоимущим семьям она ответить не смогла.

Вопрос более подробно будут рассматривать в пятницу, 16 ноября на очередном заседании комитета.

Отметим, что ранее региональный стандарт оплаты ЖКУ составлял 21%.