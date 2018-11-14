2018-11-14T12:11:46+03:00
Общество

В Татарстане могут снизить региональный стандарт оплаты услуг ЖКХ до 20%

Так, определенная часть людей сможет получать субсидии от государства
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Вопрос более подробно будут рассматривать в пятницу, 16 ноября на очередном заседании комитетаВопрос более подробно будут рассматривать в пятницу, 16 ноября на очередном заседании комитетаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Государственный комитет по тарифам Татарстана предложил снизить региональный стандарт оплаты услуг ЖКХ до 20%. Это значит, что в случае реализации идеи, люди, чьи затраты на жилищно-коммунальные услуги составляют более пятой части от доходов, смогут получать помощь от государства в виде субсидий.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева на заседании комитета отметила, что изменение регстандарта сильно изменит число нуждающихся в государственной поддержке. При этом на встречный вопрос об объеме бюджетных средств, которые будут выделены в 2019 году на соответствующие затраты малоимущим семьям она ответить не смогла.

Вопрос более подробно будут рассматривать в пятницу, 16 ноября на очередном заседании комитета.

Отметим, что ранее региональный стандарт оплаты ЖКУ составлял 21%.

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
На стройке детского сада в Татарстане нашли тело мужчины
Мусорная реформа по-татарстански: Плата за вывоз мусора может вырасти в два раза
В Казани мужчина пытался зарезать таксиста, сделавшего ему замечание
Полпред президента России в ПФО раскритиковал Татарстан за смертность из-за онкологии
ВТБ Капитал назван лучшим оператором на рынке валютных инструментов в России по версии Global Finance
Финалистка «Голоса» выступит на фестивале в Казани
В Татарстане мошенники обманывают пенсионеров, предлагая по 1,5 тысячи рублей от лица Пенсионного Фонда
Три района Казани 15 ноября останутся без света
Защитник "Ак Барса" сыграет в Матче звезд КХЛ
ВТБ запускает рефинансирование кредитов на рынке новостроек
На трассе Москва-Челябинск фура из Татарстана вылетела в кювет
Житель Ирака за 1000 долларов помогал соотечественникам устраиваться в казанский вуз
На водоемах Татарстана начал образовываться лед
От -13 и выше: В Татарстане будет солнечно, но морозно
В Актанышском районе Татарстана построят горнолыжный комплекс за 4,5 миллиона рублей
Казанский мультфильм о Великой Отечественной войне стал лауреатом международного кинофестиваля
Мечтала о курорте, а потеряла почти 100 тысяч: Жительница Татарстана поверила лже-туроператорам и осталась без денег
В Казани две отечественные легковушки смяли "Рено"
Каток на стадионе "Трудовые резервы" в Казани откроется уже 16 ноября
44 очка Макколума и Хенри помогли УНИКСу победить на выезде литовский "Ритас"
Гузель Яхина и Наталия Фишман выиграли премию "Сделано в России"
ВТБ в Чувашии в полтора раза увеличил объем кредитования населения
В Набережных Челнах может появится технический университет
В Татарстане водитель снес столб из-за кошки, которая неожиданно появилась на дороге
В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб мужчина
В Татарстане рассказали, сколько продлятся новогодние "каникулы" для взрослых
В Чебоксарах сгорела мебельная фабрика
Водителям казанских такси предоставили специальный комплект цифровых сервисов