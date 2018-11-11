Алсу во время концерта передала на благотворительность один миллион рублей
Ради того, чтобы увидеть любимую певицу более восьми тысяч жителей столицы Татарстана пришли на ее концерт за 1.5 часа до его начала. К 19.30 в холлах «ТатнефтьАрены» столпились те, кому посчастливилось купить билеты, или кто получил их в качестве подарки от благотворительных организаций.
Сама большая сцена была оснащена двумя большими экранами, на которых во время выступления заслуженной артистки России и народной артистки Татарстана Алсу проецировались клипы.
Танцгруппа поддержкиФото: Алина ГАБДУЛИНА
Алсу вышла в серебристом ассиметричном платье, словно покрытым чешуей, обнажившим ногу и руку. За время своего шоу она не раз переодевалась, и стильные наряды дополняли образ героини каждой композиции. Песню на татарском языке «Ак Каен» многодетная мама, обладающая потрясающей фигурой, исполняла в белом платье с шлейфом, которое делало ее похожей на ту стройную березку, о которой она и пела.
Зрители услышали песни из нового альбома певицы «Не молчи», «Дочь отца», «Осень», «Solo», «Зимний сон» и многие другие, ставшие очень популярными и служащими визитной карточкой певицы.
Шоу получилось очень зрилищнымФото: Алина ГАБДУЛИНА
Кроме композиций, Алсу много общалась со зрителями. Она рассказала, что после длительного перерыва решила начать свои сольные концерты с родного Татарстана. Она искренне благодарила всех собравшихся за ту любовь и поддержку, что ощущает до сих пор. Именно вера в нее как исполнительницы и помогла ей не только завоевать второе место на конкурсе «Евровидение», но и продолжать свою певческую карьеру.Во время всего выступления Алсу фанаты и поклонники выходили к сцене и снимали на камеры своих телефонов любимую исполнительницу.
Во время выступления фанаты выходили к сцене, чтобы запечатлеть певицуФото: Алина ГАБДУЛИНА
- Перед каждым выходом на сцену я ужасно боялась, переживала, у меня тряслись коленки, и я забывала слова песен, - признавалась Алсу. – Но я много трудилась, и именно мой зритель помог мне, помог обрести уверенность и веру в себя. Спасибо вам всем большое!
Во время исполнения песни «Дочь отца» на больших экранах демонстрировались записи из семейной хроники семьи Сафиных, где совсем юная Алсу играла на пианино, веселилась в кругу родных. И рядом со свой дочерью был ее отец Ралиф Сафин, на каждом этапе ее жизненного пути.
Напомнила зрителям Алсу и то, что ее имя в переводе с татарского языка обозначает "Розовая вода". Поэтому и отмечает она в своем характере миролюбие и любовь.
Имя певицы переводится как "Розовая вода"Фото: Алина ГАБДУЛИНА
Весь концерт больше был похож на семейную встречу, насколько атмосфера в многотысячном зале была тепла. Алсу много рассказывала о своих чувствах к родным, к близким, к тем семейным ценностям, что царят в ее душе и сердце, как они с мужем передают все это детям. Во время концерта состоялась премьера песни «Нерадивая любовь», музыка к которой была написана Гариком Мартиросяном – шоуменом и резидентом «Камеди Клаб», другом семьи Абрамовых. За роялем был сам Мартиросян!
Во время концертаФото: Алина ГАБДУЛИНА
Представила Алсу и двух старших дочерей – Сафину и Микаэллу, которые исполнили мамину песню «Зимний сон». Сафина играла на рояле, а Микаэлла поразила всех своим вокалом.
Свой концерт в Казни Алсу сделала благотворительным, и все собранные средства от него она передаст детским домам, интернатам, многодетным и малоимущим семьям, так же медицинским учреждениям и ветеранам Татарстана. Но еще она во время концерта передала сертификат на сумму один миллион рублей Благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой. Этот сертификат она вручила Владимиру Вавилову, организатору и директору фонда.
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