2018-11-08T21:02:14+03:00
Звезды

На сцене не играли, а жили: в Казани состоялась премьера спектакля "И дольше века длится день"

Великое произведение Чингиза Айтматова показали на сцене татарского театра имени Галиасгара Камала 7 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба татарского театра имени Галиасгара КамалаФото: пресс-служба татарского театра имени Галиасгара Камала
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Спектакль закончился, актеры разошлись, но осталось в душе дикое желание возомнить себя Станиславским и крикнуть: "Верю!". Именно такое впечатление оставила после себя новая постановка в татарском театре имени Галиасгара Камала. Здесь 7 ноября впервые показали спектакль по мотивам произведения Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" ("Менгелек буран").

Все 2,5 часа, которые длилась постановка, не было ни секунды, в которой можно было усомниться. Казалось, что на сцене не играют, а живут. Казалось, что в зале не зрители, а свидетели действительно происходящих событий.

На сцене умирали, плакали, скорбели, работали, мерзли, боялись, злились, радовались, любили и расставались по-настоящему. Даже верблюд, которого играл человек, казался настоящим без соответствующего костюма и грима!

Думалось, что за кулисами и правда ходят поезда, а на сцене действительно установлен космодром (несмотря на то, что его в спектакле "играет" зорб).

Действия на сцене происходят в один день. С утра главный герой Буранный Едигей узнает о смерти своего лучшего друга Казангапа. Мужчина предается воспоминаниям о первой встрече с товарищем и их жизни в полустанке. После зрители видят, как местные жители собираются на похороны Казангапа. Однако кладбища на месте нет - там теперь космодром.

На сцене не играли, а жили и переживали каждую минуту "века". Акцент в постановке сделан именно на таланте актеров, а не на декорациях или хорошей работе гримеров.

На этот спектакль стоит сходить не только для того, чтобы прикоснуться к трогательной истории, которую в свое время подарил миру Чингиз Айтматов, но и для того, чтобы увидеть вечность за 2,5 часа и прекрасную игру актеров театра имени Галиасгара Камала.

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