Казанский УНИКС переиграл черногорский «Морнар» в Кубке Европы

7 Нояб. 22:08 2018-11-07T22:21:17+03:00

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В матче группового этапа Кубка Европы УНИКС на своём паркете принимал клуб из Черногории «Морнар». Этой игрой начался второй круг в еврокубке, а свой путь в турнире казанцы начали как раз гостевым матчем против черногорцев в начале октября. Та игра осталась за российским клубом.

В турнире казанцы начали как раз гостевым матчем против черногорцев в начале октября.Фото: Алина НИЗАМОВА

В очном противостоянии в Казани УНИКС уверенно начал с первых минут. Стартовый отрезок на радость трибун «Баскет-холла» остался за хозяевами – 23:12.

В очном противостоянии в Казани УНИКС уверенно начал с первых минут.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй четверти команда из столицы Татарстана добавила в активности. Отметим, что в состав вернулся восстановившийся от травмы Морис Ндур. 26-летний форвард в этом сезоне является лидером команды по набранным очкам, но после повреждения тренерский штаб сильно не рисковал легионером. За весь матч сенегалец набрал лишь семь очков, но на общей результативности УНИКСа это не сильно сказалось. На большой перерыв соперники ушли с убедительным преимуществом в счёте российского клуба – 50:33.

Морис Ндур в этом сезоне является лидером команды по набранным очкам.Фото: Алина НИЗАМОВА

Схожий сценарий игры продолжился и в третьем периоде. В какой-то момент разница в счёте достигла 30 очков, и тренер УНИКСа Димитрис Прифтис дал время резервистам. В итоге перед заключительным отрезком разрыв между командами остановился на 25 очках – 72:47.

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.Фото: Алина НИЗАМОВА

Решающая десятиминутка осталась без интриги – результат был обеспечен до финальной сирены. Гости немного исправили ситуацию, сократив счёт, но победа этим вечером всё равно осталась за хозяевами – 90:73.

Решающая десятиминутка осталась без интриги.Фото: Алина НИЗАМОВА

В шести матчах группового этапа у российской команды пять побед. Благодаря этому результату УНИКС на данный момент находится на первом месте в группе D Кубка Европы. Самым результативным игроком встречи стал Реймар Морган. На счету американца 22 очка, причём 18 он набрал ещё в первой половине. Стоит отметить, что сразу пять баскетболистов казанцев набрали больше 10 очков. Кроме Моргана, это Эрик Макколум, Антон Понкрашов, Трент Локетт и Джамар Смит.

В шести матчах группового этапа у российской команды пять побед.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующий матч УНИКС сыграет в гостях против красноярского «Енисея» в Единой лиги ВТБ 10 ноября. В «Баскет-холле» очередной матч команды пройдёт 17 ноября против «Нижнего Новгорода».