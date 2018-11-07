2018-11-07T15:34:16+03:00
Дом. Семья

В Казани спасли кота-гурмана объевшегося фисташками

По словам хозяина питомца, тот любит лакомится именно этими орехами [фото]
Лика ИСАЕВА
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Кот обожает фисташкиКот обожает фисташкиФото: Из материалов пресс-службы
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Трехлетний кот Тэдди два дня ничего не ел и не пил, животное время от времени рвало, и встревоженный хозяин принес питомца в ветеринарную клинику. Сам сказать, что у него болит, Тэдди не мог, пришлось людям выяснять при помощи осмотра и рентгена причины плохого самочувствия пациента.

Тэдди два дня не мог кушать и пить Фото: Из материалов пресс-службы

Тэдди два дня не мог кушать и питьФото: Из материалов пресс-службы

Судя по рентгенограмме, в кишечнике кота застряло инородное продолговатое тело.

- Может, фисташку проглотил, - высказал предположение хозяин Тэдди, почесывая питомца за ушком. - Очень он фисташки любит, настоящий гурман.

В итоге кота-гурмана пришлось прооперировать.

Вот такую картину увидели врачи во время рентгена Фото: Из материалов пресс-службы

Вот такую картину увидели врачи во время рентгенаФото: Из материалов пресс-службы

- Инородное тело – фисташка, в ветеринарной клинике было извлечено, - сообщили специалисты ветеринарного центра «Солнышко» - Коту и хозяину рекомендовали орешками не увлекаться. Тэдди назначено терапевтическое лечение.

Та самая фисташку, едва не ставшая роковой для кота Фото: Из материалов пресс-службы

Та самая фисташку, едва не ставшая роковой для котаФото: Из материалов пресс-службы

Извлекали и лечили кота-гурмана хирурги Разиль Салахов, Вадим Иванов, терапевт Гузель Шаймарданова.

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