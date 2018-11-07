В Казани спасли кота-гурмана объевшегося фисташками
Трехлетний кот Тэдди два дня ничего не ел и не пил, животное время от времени рвало, и встревоженный хозяин принес питомца в ветеринарную клинику. Сам сказать, что у него болит, Тэдди не мог, пришлось людям выяснять при помощи осмотра и рентгена причины плохого самочувствия пациента.
Тэдди два дня не мог кушать и питьФото: Из материалов пресс-службы
Судя по рентгенограмме, в кишечнике кота застряло инородное продолговатое тело.
- Может, фисташку проглотил, - высказал предположение хозяин Тэдди, почесывая питомца за ушком. - Очень он фисташки любит, настоящий гурман.
В итоге кота-гурмана пришлось прооперировать.
Вот такую картину увидели врачи во время рентгенаФото: Из материалов пресс-службы
- Инородное тело – фисташка, в ветеринарной клинике было извлечено, - сообщили специалисты ветеринарного центра «Солнышко» - Коту и хозяину рекомендовали орешками не увлекаться. Тэдди назначено терапевтическое лечение.
Та самая фисташку, едва не ставшая роковой для котаФото: Из материалов пресс-службы
Извлекали и лечили кота-гурмана хирурги Разиль Салахов, Вадим Иванов, терапевт Гузель Шаймарданова.