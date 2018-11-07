Певица Нюша родила дочку от экс-чиновника Казани Игоря Сивова
История любви певицы Нюши и экс-чиновника казанской мэрии Игоря Сивова началась во время ее приезда на гастроли в столицу Татарстана. Сивов представлял организаторов, и между молодыми людьми словно искра пробежала.
Долгое время они держали свои отношения в секрете, пока в 2017 году Нюша не похвасталась своим подписчикам в инстраграме колечком, которое ей вручил Игорь во время предложения руки и сердца.
Причем сделал он предложение во время путешествия в Кению. Там влюбленная пара на острове Вака Вака в местной деревушке любовалась народными танцами африканцев, и девушку пригласили в центр для проведения местного обряда.
Ничего не подозревающая Нюша огласилась, и Сивов встал на одно колено, и преподнес ей маленький кокос. В нем и было милое колечко с бриллиантом, которое певица одела на руку, сказал ему заветное "Да".
Бракосочетание прошло в Казани, но саму свадьбу молодые отпраздновали на Мальдивах. А в 2018 году появилось сообщения, что Нюша ждет ребенка.
Нюша готовилась к появлению малышки.Фото: из личного архива
- Да, у нас родилась девочка! - сообщила 7 ноября корреспонденту "КП-Казань" мачеха певицы Оксана Шурочкина. - И мама, и девочка чувствуют себя хорошо. Но у нас сейчас столько приятных хлопот!
В инстраграме Нюша уже опубликовала первую фотографию дочери. На черно-белом фото - нежное ушко младенца и два пальца родителей.
Первая фотография малышкиФото: из личного архива
Место рождения дочери и ее имя супруги пока не раскрывают. Возможно, все произошло в Испании, в одной из мадридских клиник.