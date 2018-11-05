В Татарстане инспекторам ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

5 Нояб. 19:00 2018-11-05T19:05:00+03:00

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Патрульный экипаж Госавтоинспекции Казани 5 ноября в 1.15 на 796 километре федеральной трассы возле поселка Новониколаевский заметил УАЗ. Его водитель так неуверенно ехал по дороге, периодически съезжая на обочину, что сотрудники полиции решили поинтересоваться в чем дело.

Вот только встречаться с полицейскими у водителя не входило в планы. В ответ на требование остановиться, УАЗик только прибавил скорости. Он попытался скрыться, но автомобиль патрульного экипажа висел у него "на хвосте". Через громкоговоритель водителя призывали остановиться и сдаться, но это не помогало. Чтобы остановить УАЗ, госавтоинспекторам пришлось стрелять по колесам, и прострелили одно из них. Только тогда отечественный внедорожник остановился.

Водитель выскочил и попытался сбежать, но его тут же задержали.

Выяснилось, что внедорожником управлял 35-летний житель Зеленодольского района. Мужчина никогда не имел водительского удостоверения, но сел за руль. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту применения оружия проводится проверка сотрудниками прокуратуры Татарстана.