С тоскою о мечтах

2 Нояб. 11:43 2018-11-05T18:36:05+03:00

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В рамках I Качаловского театрального фестиваля на Малой сцене казанского театра выступили актеры Небольшого Драматического театра Льва Эренбурга. Зрителю показали спектакль «Три сестры», созданный по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова.

По мотивам, но это такие мотивы, что создали, по сути, новое произведение. Те же герои, те же сюжетные линии, вот только воплощение унылой страсти самое жертвенное и безысходное, как оказалось.

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Словно птицы в клетке, запертые в уездном городе, сестры Прозоровы мечтают уехать в Москву. И эти чаяния словно вериги, опутали девушек. Из капкана обыденности и обстоятельств им уже не вырваться, как бы не хотелось. Пусть всякий раз они ставят себе другим временные рамки: весной уж точно в Москву. Но проходят месяцы, годы, а они так и остаются в том же доме. Люди вокруг, вроде, те же самые, но раскрываются так постепенно и отвратно, что по настоящему ощущаешь топкую трясину привычки, засасывающую сестер Прозоровых.

Виной тому и пьянство, окружающее их, когда в это втягивается и учительница Ольга (Татьяна Рябоконь); и усталость от жизни с нелюбимым мужем Маши (Татьяна Колганова), и озлобленность Ирины (Мария Семёнова), из-за своей больной ноги вынужденной закрыть ото всех свое сердце. Интеллигентные девушки потихоньку сходят с ума в таком окружении, совершенно не понимая, что они и сами виновны в своих бедах – когда появилась возможность взлететь над собой, они забыли, что умеют летать и действовать.

То, что только угадывалось в пьесе Чехова, Эренбург вытащил наружу. Не всегда эти физиологические подробности радовали зрителя, но именно из них и складывался новый спектакль, новые характеры и новые истории. И новые судьбы, пожалуй.

Маша несчастлива в бракеФото: Из материалов пресс-службы

Натянутость отношений между героями обнажает их нелюбовь. Ирина не любит Тузенбаха (Кирилл Сёмин), не может ответить ему взаимностью, но и он уже потерял, пожалуй, интерес к ней. Долг и честь мужчины-офицера заставляют его все еще преклоняться перед ней, но, как знать, были бы они вместе спустя некоторое время, если бы Соленый (Вадим Сквирский) промахнулся? Что остается Федору Ильичу Кулыгину (Сергей Уманов) после того, как Александр Игнатьевич Вершинин вместе со своим полком покидает не только уездный город, но и оставляет безутешной Машу?

ВершининФото: Из материалов пресс-службы

Пожалуй, выдержанность Ивана Романовича Чебутькина (Евгений Карпов) почти пробила бешь история с дуэлью Тузенбаха и Соленого, но … Одним бароном меньше…

СоленыйФото: Из материалов пресс-службы

К своему закономерному финалу движется только Андрей Прозоров (Даниил Шигапов), спустивший в карты не только свой дом и свое наследство, но и семейную жизнь. Уже не счастливую, но выбранную им самим.

Лев Эренбург упоминал, что он по первому образованию врач. Так и в этой своей постановке он сыграл роль врача, который никак не может не желающее лечиться общество. Призыв сестер «В Москву, в Москву» уже тревожит никого из них, и маленькому сыну Андрея его тщетно пыталась передать Ирина, прижимая к своей пустой груди младенца.