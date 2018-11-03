Спектакль "На дне" Льва Эренбурга оценили казанские зрители

3 Нояб. 10:52 2018-11-05T17:07:59+03:00

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Страшная изнанка жизни – пьеса «На дне» Максима Горького в постановке Льва Эренбурга, шокировала казанских зрителей, пришедших посмотреть спектакль Санкт-Петербургского Небольшого Драматического театра. Небольшой театр, где служат БОЛЬШИЕ АКТЕРЫ.

В Казани продолжается I Качаловский театральный фестиваль. И требовательный казанский зритель с особым восторгом встретил второй спектакль Небольшого драматического театра.

РАЗВЕНЧАНИЕ СТЕРЕОТИПА

Со школьной скамьи нам внушали, что горьковская пьеса – это не только острая социальность и предреволюционная жизнь пролетариата, но и та чернушная жизнь, что была именно тогда, пока пролетариат не решил разорвать свои цепи и не взялся за булыжник.

Спектакль создан по мотивам произведения Максима ГорькогоФото: Из материалов пресс-службы

«На дне» Эренбурга – это шоковая история опустившихся людей, которые имеют свою философию, свои ценности жизни, и которые живут, именно живут в этой ночлежке где-то в Санкт-Петербурге. Натуральность всего происходящего откровенно шокирует, но не отторгает – что естественно, не может быть безобразным. Самое удивительное то, что вся труппа Эренбурга – это не только штатные единицы, но мощная поддержка, единомыслие для режиссера, это люди с колоссальными нервами и возможностями перевоплощения, способные в единый миг подарить надежду для всех, или, напротив, одним жестом обречь на отчаяние.

И запах оранжевого солнца - апельсина, чей сок брызгал атмосферой свободы и счастья, иного мира, о котором все мечтали, но путь к которому был тернист и беспощаден.

ШОК - БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ГОЛЫЕ АКТЕРЫ И ПАРАЛИЧ

Первая сцена вводит в ступор: в жестяном корыте моют женщину. Клещ (Андрей Белоглазов), несмотря на свое желание бросить все, моет свою полупарализованную Анну Хельга (Филиппова). И этот откровенный миг сказал все о спектакле – он будет необычным. Не будет того, к чему привык зритель – полутонов, обозначение действа или слабого намека на реальность. В этой пьесе будет все по настоящему: и попытка собрать пыль от просыпанного «марафета», и эпилептические припадки, и голые задницы актеров, и грязь (как реальная, так и в отношениях), и кровопускание. Словом все то, что есть в настоящей, не театральной жизни, но отсеивается во имя прекрасного при подготовке спектаклей. Все для зрителя. Его, кстати, никогда не спрашивают, согласен ли он на эту приглаженную и заретушеванную действительность.

ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Пожалуй, в этот вечер Эренбург выпустил кровь зрителям. Но эта насильственная операция была воспринята как откровенное благо. Потому что впервые зрители избавились от навязанного со школьной скамьи этого произведения, дышащего пафосом социализма, когда грязная ночлежка воспринималась как чуть ли ни штаб зарождающейся революции и будущих «лучших» людей нового мира… Теперь это люди, которые в силу своих пороков или жизненные обстоятельств пустились на самое дно, но не перестали быть людьми. У которых своя жизненная философия, и она откровеннее и полнее, чем мысли «благополучных» граждан. Несмотря на все свои внутренние склоки и скандалы, они готовы подставить свое плечо каждому обитателю ночлежки. Кого поддержать словом, кого делом. Нищие по состоянию кошельков и карманов, но богатые в своих душах. Грязные телом, но светлые порой думами.

Но иногда зло прорвалось в них. И тогда Актер (Кирилл Семин) унижал Барона (Даниил Шигапов), а тот, замешкав на мгновение, вставал на четвереньки, изображал кобеля, лакал водку из отхожего ведра Анны. Васька Пепел (Сергей Уманов) раздавал оплеухи Василисе Карповне (Ольга Альбанова), а потом страстно целовал ее.

Во время спектакляФото: Из материалов пресс-службы

"СПАСИБО, ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЕЩЕ"

Очень сложно выделить кого-то из этого славного ансамбля. Спасибо большое всем: Евгению Карпову, Ольге Альбановой, Марии Семеновой, Сергею Уманову, Андрею Белоглазову, Хельге Филипповой, Татьяне Рябоконь, Константину Шелестуну, Даниилу Шигапову, Кириллу Семину, Артуру Харитоненко и Вадиму Свирскому. Особое спасибо – Татьяне Колгановой, придуманному Эренбургом персонажу – карлицу Кривой Зоб, за воплощение этой героине, говорящей с татарским акцентом, ковыляющей на странных ногах и покорившую казанского зрителя.

«Где ты раньше была?» хочется сказать ей, как говорил ей картузник Бубнов голосом Константина Шелестуна.

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

А зритель не отпускал актеров со сцены, апплодируя, выкрикивая "Браво" и "Спасибо, приезжайте к нам еще!". Приезжайте, пожалуйста!