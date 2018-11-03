Блюмен Джонатан Клэпхэм: Я мечтаю попробовать чак-чак!

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-03T18:20:53+03:00

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Раньше зрителей на представления в цирк завлекали: «Здесь вы увидите то, что никогда не видели». Организаторы турне Blue Man Group обещают, что новое шоу перевернет наше представление о цирке, о шоу и о мире. Это удивительный проект, который показывает жизнь во всех ее красках, обладает собственной неповторимой эстетикой, признанным музыкальным талантом и непревзойденным опытом создания интерактивных проектов.

Идеология Blue Man Group — это человеческие отношения и связь между людьми. Выступления артистов виртуозно сочетают музыку, юмор и современные технологии. Эта смесь взывает к внутреннему ребенку каждого из нас и помогает взглянуть на мир под новым углом.

Это очень удивительное шоуФото: Из материалов пресс-службы

Три лысых блюмена с непосредственной наивностью исследуют то, что мы привыкли считать нормой, подшучивая над нашими общими комплексами, и напоминают нам о том, что между людьми куда больше общего, нежели различий. Вполне толерантная идеология. Блюменов поддерживает рок-группа, поэтому единение неизменно завершается радостной кульминацией — незабываемым, счастливым танцем.

О том, какие тайны скрывает закулисье шоу, как можно стать блюменом, «КП-Казань» рассказал один из трио – Мередиан, Джонатан Клэпхэм.

Джонатан (Меридиан) КлэпхэмФото: Из материалов пресс-службы

- О! Я с огромным нетерпением жду приезда в Россию и особенно в Казань, признался Джонатан. - Мне не раз рассказывали о чак-чаке, который похож на хворост. Наконец будет шанс попробовать эту сладость. Много слышал о вашем городе и гостеприимстве местных жителей. Уверен, что вы получите огромное удовольствие от шоу, а мы приложим максимум усилий для этого.

Как Вы пришли в шоу - увидели объявление о кастинге или всегда мечтали попасть в это шоу?

- Я стал частью Blue Man Group в далеком 2002 году, - вспоминает блюмен. - Всю жизнь мечтал выступать. Я - выпускник Национальной театральной консерватории в Денвере, штат Колорадо. На самом деле, эта консерватория – настоящий «конвейер» по подготовке блюменов. Так получилось, что я стал пятым по счету персонажем шоу Blue Man Group, окончившем именно это учебное заведение. Сейчас в портфолио компании несколько стационарных шоу и два гастрольных тура. Насколько я знаю, три или четыре выпускника Национальной театральной консерватории до сих пор работают в шоу Blue Man Group. Получив диплом, я перебрался в Нью-Йорк. Именно здесь мне было суждено стать частью шоу, правда, после очень длительного и очень непростого процесса кастинга.

Это очень удивительное шоуФото: Из материалов пресс-службы

Что для Вас Blue Man Group?

- Это мечта, которая сбылась, не задумывается над ответом Джонатан. - Я путешествую по миру и знакомлю зрителей в разных уголках земного шара с наивным и любопытным персонажем – блюменом, который исследует мир вокруг и умеет радоваться самым простым вещам.

С кем работаете в команде? Расскажите, пожалуйста, о труппе шоу Blue Man Group.

- Труппа шоу – это представители разных стран и разных культур, объясняет Мередиан. - На сцене вы увидите трех ключевых персонажей, а еще музыкантов, которые сопровождают блюменов на всем протяжении шоу. По большей части музыканты в гастрольном шоу Blue Man Group родом из США, а сами блюмены – из Великобритании, Германии, Бразилии. Труппу шоу поддерживает многонациональная команда сотрудников тура. Многие из них – настоящие ветераны, давно работающие в шоу; а кто-то пришел совсем недавно – летом в Канаде прошел ряд обновлений, в команде шоу появились новые люди. Но все мы с нетерпением ждем приезда в Россию. Уверен, что нас ждет увлекательное путешествие.

В этом шоу разные жанрыФото: Из материалов пресс-службы

Какая подготовка должна быть у блюмена? Спорт, хореография, что-то другое?

- Этот вопрос нам задают часто. Пожалуй, чтобы стать блюменом, нужно быть очень мультидисциплинарным профессионалом, - открыл секрет Джонатан. - Блюмен играет в шоу на разных музыкальных инструментах, поэтому важно чувство ритма. У него должны быть выдающиеся актерские способности. К примеру, я – классический пианист по профессии, сам учился играть на ударных и перкуссии, когда уже интегрировался в шоу. Пришлось попотеть. По-разному бывает: блюменами становятся люди с музыкальным образованием, и тогда им приходится обучаться актерскому мастерству, и наоборот. Вместе с тем, музыкальные и актерские задатки – не самое главное, чем должен обладать блюмен. Важно – устанавливать те самые невидимые связи со зрителями, становиться единым целым с аудиторией. Шоу Blue Man Group крайне интерактивное, но от этого все становится куда интереснее: блюмены реагируют на настроения в зрительном зале, улавливают эмоции тех, кто пришел посмотреть шоу, умеют тонко чувствовать обстановку и настроения.

Какими качествами должны обладать молодые артисты, чтобы попасть в блюмены?

- Важна восприимчивость, считает Мередиан. - Нужно уметь мгновенно реагировать на происходящее вокруг. Блюмен смотрит вам прямо в глаза во время шоу, а его открытость к общению заразительна. Людям нужны люди. Блюмен, взаимодействуя с аудиторией, провоцирует связи между людьми. Получается, что блюмен – это часть нас самих. Проникая в самое сердце, он заставляет вас понять, что и вы хотите пошалить, вспомнить, каково это - получать удовольствие от общения и вообще от самых простых вещей. Он покажет вам жизнь, у которой есть пульс, а об этой жизни вы будете вспоминать с улыбкой на лице.

Расскажите про самые неожиданные истории, которые были во время гастролей или во время тренировочного процесса?

- Таких историй масса. Зачастую реакция людей на то, что они видят во время шоу, просто непредсказуема, улыбается блюмен. - Мы никогда не знаем, что случится через минуту. И в этом лично я черпаю вдохновение. Помню, мы были на гастролях в Пекине. Во время шоу мы часто выходим прямо в зрительный зал, и вот во время очередного выхода к зрителям на нашем пути возникает дама, которая держит на руках маленького ребенка. Она протягивает малыша одному из блюменов, а мы и знать не знаем, что нам с ним делать. Только представьте, блюмен продолжает ходить по залу с чьим-то ребенком в руках. И такое происходит сплошь и рядом. Во время шоу одного из зрителей мы вытаскиваем на сцену, и уж чем обернется именно эта часть – одному богу известно. Импровизация, требующая молниеносной реакции – мой любимый элемент шоу.

Кто наносит Вам грим?

- Сразу отмечу, что подготовка к шоу – целый ритуал, - отметил Джонатан. - За несколько часов до начала шоу мы собираемся все вместе – не только ключевые персонажи и музыканты, но и люди, которые обслуживают тур. Мы много шутим, наигрываем треки из шоу и не только. Отрабатываем какие-то элементы, сценки. Таким образом, начиная с взаимодействия между собой и устанавливая связи, мы переносим это на сцену, где и рождается неожиданная цельность и радостное единение. На сам грим у нас уходит 30-40 минут. Наносим мы его самостоятельно. И это часть «церемонии» - мы много смеемся в процессе, подшучиваем друг над другом. В туре работает гример, который нам помогает. Она же помогает нам переодеваться в сценический костюм.

Чего ждете от гастролей в России? Шоу такого масштаба и класса впервые приезжает в нашу страну, какой реакции публики Вы ожидаете?

- Российский тур Blue Man Group начинается 20 ноября, рассказал Мередиан. - Для многих артистов, музыкантов и сотрудников тура это будет первый приезд в Россию, но я у вас был один раз. В конце сентября мы приезжали в Москву на шесть дней. Успели принять участие в шоу «Вечерний Ургант» - от души там повеселились. Этих нескольких дней было достаточно для того, чтобы понять, какие вы открытые и улыбчивые. Москва – удивительный и самобытный город, а у нас в туре помимо столицы еще семь городов выступлений. Я был в Китае, Новой Зеландии, Австралии – очень здорово видеть, насколько персонаж, которого я играю в шоу, близок людям в разных уголках земного шара. В общем, обещаю, что вместе мы получим огромное удовольствие, а из зрительного зала вы будете выходить с широченными улыбками на лицах!