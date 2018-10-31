Реорганизация отделов судебных приставов в Казани и Нижнекамске: как будут работать

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-31T13:20:33+03:00

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Из-за реорганизации произошли временные изменения в работе отделов судебных приставов в Казани и Нижнекамске.

В последнем, а также в Приволжском, Вахитовском, Советском, Московском и Кировском районах столицы Татарстана приостановлен прием граждан. При этом исполнительные документы, а также письменные обращения принимаются как обычно.

К слову, отдел по Ново-Савиновскому и Авиастроительному районам, несмотря на все это, продолжают работать без изменений.

Причины изменений в том, что с 1 ноября пять отделов Казани будут преобразованы в восемь районных отделов. Нижнекамский районный отдел судебных приставов будет реорганизован путем создания двух отделов.

- Изменения позволят оптимизировать работу службы и повысить ее эффективность, - сообщают в УФССП Татарстана и приносят гражданам извинения за временные неудобства.

Итак, структурные подразделения будут сформированы следующим образом:

- Авиастроительный районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее - ОСП по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам).

Адрес: г. Казань, ул. Копылова, д. 12. Тел.: 8 (986) 720-44-72;

- Ново-Савиновский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее - отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов в отношении юридических лиц и по взысканию алиментных платежей по г. Казани).

Адрес: г. Казань, ул. Голубятникова, д. 24. Тел.: 8986-720-34-72;

- Приволжский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее – ОСП по Вахитовскому и Приволжскому районам г. Казани).

Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85. Тел.: 8 (986) 720-45-67;

- Московский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее – ОСП по Кировскому и Московскому районам г. Казани).

Адрес: г. Казань, ул. Серова, д. 35. Тел.: 8 (986) 720-34-56;

- Вахитовский районный отдел судебных приставов г. Казани.

Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85. Тел.: 8 (986) 720-45-67;

- Кировский районный отдел судебных приставов г. Казани.

Адрес: г. Казань, ул. Серова, д. 35. Тел.: 8 (986) 720-34-56.

Советский районный отдел судебных приставов превратится в два:

- Отдел судебных приставов № 1 по Советскому району г. Казани;

- Отдел судебных приставов № 2 по Советскому району г. Казани.

Оба новых отдела будут располагаться в прежнем здании по адресу: г. Казань, ул. Рабочей молодежи, д. 9. Тел.: 8 (986) 720-52-05.

Таким же образом начнет работу Нижнекамский отдел судебных приставов:

- Отдел судебных приставов № 1 по Нижнекамскому району;

- Отдел судебных приставов № 2 по Нижнекамскому району.

Отделы будут располагаться по адресу: г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 25А. Тел.: 8 (986) 720-52-72.