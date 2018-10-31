Реорганизация отделов судебных приставов в Казани и Нижнекамске: как будут работать
Из-за реорганизации произошли временные изменения в работе отделов судебных приставов в Казани и Нижнекамске.
В последнем, а также в Приволжском, Вахитовском, Советском, Московском и Кировском районах столицы Татарстана приостановлен прием граждан. При этом исполнительные документы, а также письменные обращения принимаются как обычно.
К слову, отдел по Ново-Савиновскому и Авиастроительному районам, несмотря на все это, продолжают работать без изменений.
Причины изменений в том, что с 1 ноября пять отделов Казани будут преобразованы в восемь районных отделов. Нижнекамский районный отдел судебных приставов будет реорганизован путем создания двух отделов.
- Изменения позволят оптимизировать работу службы и повысить ее эффективность, - сообщают в УФССП Татарстана и приносят гражданам извинения за временные неудобства.
Итак, структурные подразделения будут сформированы следующим образом:
- Авиастроительный районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее - ОСП по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам).
Адрес: г. Казань, ул. Копылова, д. 12. Тел.: 8 (986) 720-44-72;
- Ново-Савиновский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее - отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов в отношении юридических лиц и по взысканию алиментных платежей по г. Казани).
Адрес: г. Казань, ул. Голубятникова, д. 24. Тел.: 8986-720-34-72;
- Приволжский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее – ОСП по Вахитовскому и Приволжскому районам г. Казани).
Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85. Тел.: 8 (986) 720-45-67;
- Московский районный отдел судебных приставов г. Казани (ранее – ОСП по Кировскому и Московскому районам г. Казани).
Адрес: г. Казань, ул. Серова, д. 35. Тел.: 8 (986) 720-34-56;
- Вахитовский районный отдел судебных приставов г. Казани.
Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85. Тел.: 8 (986) 720-45-67;
- Кировский районный отдел судебных приставов г. Казани.
Адрес: г. Казань, ул. Серова, д. 35. Тел.: 8 (986) 720-34-56.
Советский районный отдел судебных приставов превратится в два:
- Отдел судебных приставов № 1 по Советскому району г. Казани;
- Отдел судебных приставов № 2 по Советскому району г. Казани.
Оба новых отдела будут располагаться в прежнем здании по адресу: г. Казань, ул. Рабочей молодежи, д. 9. Тел.: 8 (986) 720-52-05.
Таким же образом начнет работу Нижнекамский отдел судебных приставов:
- Отдел судебных приставов № 1 по Нижнекамскому району;
- Отдел судебных приставов № 2 по Нижнекамскому району.
Отделы будут располагаться по адресу: г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 25А. Тел.: 8 (986) 720-52-72.