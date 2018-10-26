Роспотребнадзор Татарстана: что вреднее одна шаурма или пачка масла?

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-26T15:45:31+03:00

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В очередной раз специалисты Роспотребнадзора Татарстана призывают жителей республики отказаться от вредного для здоровья фаст-фуда. В этот раз они обличили популярную шаурму (шаверма).

То, что данное блюдо в виде перекуса на ходу вредно давно уже никто не оспаривает. Но в этот раз специалисты приводят действительно ужасающее сравнение. Оказывается, что в одной шаурме содержится столько же жира, сколько в половине пачки масла. Скажете – ну не целая же пачка. Но вряд ли вы разом съедите даже ее треть. Другое дело шаурма. Вот только по сделанным подсчетам, в одной порции этого представителя уличного фаст-фуда содержится около 100-120 граммов того самого жира. И это при том, что максимально допустимое количество в сутки для человека всего 60-80 граммов.

Стоит ли говорить, что шаурма противопоказана людям с сахарным диабетом, сердечно сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, болезнями поджелудочной железы и печени, а также, конечно, тем, кто страдает ожирением.

Не говоря уже о том, что жертвой этого блюда может стать и здоровый человек, купивший его на рынке или у метро и получивший в последствии пищевое отравление.

Но даже если все не так, то в любом случае сочетание в обычной шаурме жирного мяса, мяса и кетчупа не только может навредить, но и просто снизить качество самого продукта. Ситуацию, конечно, может немного исправить правильный соус, но, как показывает практика, мало кто из производителей, особенно продавцов на улице, готов особо расстараться для нашего с вами удовольствия.

Хотя шаурму все же можно превратить в относительно здоровую пищу. Для этого, по крайне мере, нужно использовать свежие продукты и соблюдать все санитарные, а также гигиенические нормы. В этом случае наименьшие опасения, по мнению специалистов, вызывает шаурма приготовленная самими, у себя дома, и то если речь идет, например, о вегетарианской начинке.

Но окончательный же выбор все же за самим человеком.

КСТАТИ

Традиционная шаурма может готовиться из любого мяса. В мусульманских странах одобряют баранину и верблюжатину. А в Израиле, например, предпочитают курицу или индейку. Перед тем как надеть мясо на вертел, его маринуют. При этом специи в шаурму кладут не просто для вкуса. Они все же немного, но гасят кипящую жизнь микроорганизмов, которые могут быть ка в самом мясе, так и в овощах, и в лаваше, и на руках повара.