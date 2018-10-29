СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-29T14:18:05+03:00

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После рабочей смены 28 октября автобус направлялся в автопарк по Горьковскому Шоссе. В салоне находился водитель и кондуктор. В момент, когда последний подсчитывал дневную выручку, он почувствовал, что автобус уводит в сторону. Когда подбежал к водителю, увидел, что мужчина теряет сознание. Автобус к этому времени резко дернулся и поехал в кювет. Этот момент зафиксировали видоекамеры, учтановленные в кабине и салоне транспорта.

В Казани из-за водителя потерявшего сознание автобус вылетел в кювет.

Видимо, за некоторое время до трагедии, водитель начал ощущать недомогание и на всякий случай снизил скорость, но полностью остановить автобус не успел. Иначе последствия были бы более ужасными. Ведь на ровном участке дороги Горьковское Шоссе водители разгоняются до внушительной скорости.

Вылетевший в кювет автобус снес дерево, фонарь уличного освещения с декоративной конструкцией и металлическую опору. У транспортного средства помята передняя часть и разбито боковое стекло в пассажирской части салона.

К приезду спасателей водитель пришел в себя. Медики зафиксировали у него сильный ушиб. Пассажиров в момент ДТП в салоне не было.

Фото: Соцсети

Прибывшие сотрудники МЧС отсоединили клемы от аккумулятора, чтобы предотвратить возможное возгорание транспорта.

По предварительной версии, потеря сознания произошла у водителя из-за скачка давления. Он мог переутомиться в конце рабочего дня, не рассчитав свои силы.