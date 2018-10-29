4 ноября в Казани из-за крестного хода перекроют центральные улицы
4 ноября в столице Татарстана православные будут отмечать праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. В городе запланировано проведение крестного хода.
Так, накануне в Крестовоздвиженском храме будет совершено Всенощное бдение. А 4 ноября в 9.00 в Благовещенском соборе Казанского кремля начнется торжественная литургия. После нее верующие совершат крестный ход, в том числе, по улицам Баумана, Маркса, Большая Красная, Миславского до Крестовоздвиженского храма.
Из-за чего с 6.00 до 13.00 перекроют улицу Миславского - от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная.
А с 10.00 до 13.00 движение транспорта будет запрещено:
- ул.Кремлевская - от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая;
- ул.Профсоюзная - от ул.Чернышевского до ул.Ташаяк;
- съезд с площади Первого Мая - от ул.Кремлевская до ул.Право-Булачная;
- ул.Баумана - от ул.Профсоюзная до ул.Батурина;
- съезд с ул.Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
- ул.Батурина - от Кремлевской транспортной дамбы до ул.Дзержинского;
- ул.Большая Красная - от ул.Япеева до ул.Батурина;
- ул.К.Маркса - от ул.Батурина до ул.Япеева;
- ул.Миславского - от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского;
- ул.Япеева - от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная (при необходимости).
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