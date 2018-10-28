Семья из пяти человек погибла в ДТП, врезавшись в татарстанский бензовоз

28 Окт. 19:50 2018-10-28T21:55:34+03:00

В аварии погибли жители Удмуртии - трое детей и их родители

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Страшная авария произошла в воскресенье, 28 октября, на 60 километре местной автодороги Агрыз - Красный Бор. Дорога проходит сразу по территории двух республик, петляя между ними, и само столкновение произошло в нескольких метрах от стелы, разделяющей Удмуртию и Татарстан. Для того, чтобы точно выяснить территорию, где все произошло, на место аварии приглашали специалистов-землемеров.

Именно они и уточнили место столкновения. Это 39 км+200 метров автодороги Псеево-Крынды на территории Агрызского района, 60 метров не доезжая границы Удмуртии.

По предварительным данным, водитель "четырнадцатой", движущийся со стороны села Псеево в сторону села Крынды, превысил безопасную скорость в сложных погодных условиях - шел снегопад, автодорога была занесена, не спраился с управлением, выехал на встречку и врезался в КАМАЗ-бензовоз с госномерами Татарстана. Грузовиком управлял 47-летний житель Агрыза.

Сила удара была такова, что легковушку смело, как бумажный лист. Все, кто находился в салоне - семейная пара и трое их детей, получили смертельные травмы. Четверо - водитель, его супруга и двое малышей, погибли сразу. Еще один ребенок скончался через некоторое время после столкновения.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что водитель легковушки "переобул" свой автомобиль - все четыре клеса были в зимней резине.

В салоне находились двухлетние близнецы - брат и сестра, их 10-летняя сестра, 32-летний отец, сидевший за рулем, и 31-летняя мать.

- На месте работают струдники Госавтоинспекции Удмуртии, - сообщили в пресс-службе МВД региона.

Тем временем в соцсетях под сообщением об аварии жители Агрызского района Татарстана сообщают, что водитель КАМАЗа имел большой стаж, более 30 лет он не участвовал в ДТП. Работает на местном предприятии в Агрызе.