В Казани на площадке для выгула ротвейлер насмерть загрыз титулованную собаку
Заводчица собак Диана Дружина вечером пошла на площадку для выгула собак в Горькинско-Ометьевском лес с четырьмя декоративными папильонами. Открытие этой специализированной зоны городские собаководы ждали много лет, ведь здесь есть все необходимое для дрессировки и выгула их питомцев.
Пятилетний папильон Триш Волшебный Талисман был главной собакой своей породы в питомнике. Заводчики со всей страны привозили случать с ним своих питомцев. Его гены были в цене. Кроме того, Триш несколько лет подряд приносил хозяйке награды с общероссийских и европейских выставок и конкурсов собаководов. У Дианы дома целая стена увешана наградами Триша.
Награды Триш получал на конкурсах в России и в Европе
УБИЛ ОДНИМ УКУСОМ
Девушка пробежала с папильонами по площадке и вдруг услышала истошный визг. По нему она поняла, что кричит пятилетний Триш. Когда повернула голову, увидела жуткую картину - черно-подпалый ротвейлер схватил ее питомца и сильно сжал мощной челюстью. Тут же подбежала хозяйка ротвейлера и попыталась вырвать собачку из его пасти. Но ни на какие команды женщины грозная собака не реагировала. В итоге Триш упал на землю обездвиженный, но еще живой.
– Муж хозяйки ротвейлера тут же подошел ко мне и предложил взять все расходы на себя, взял мой номер телефона, но с тех пор так и не объявился, - рассказала «КП-Казань» Диана.
Сразу после происшествия Диана на руках с Тришем мчалась в ветеринарную клинику.
- Ему сделали рентгеновский снимок, по которому стало понятно, что в зоне укуса, а это более половины туловища, сломаны все кости, так же порвано легкое. Ветврач сказал, что шансов выжить мало. Вскоре Триш умер, - рассказала Диана.
Позднее от своей подруги женщина узнала, что у ротвейлера Тора, так зовут того самого пса, практически каждую неделю происходили стычки с другими собаками на площадке для выгула.
Тем не менее, хозяева настаивали, что все конфликты заканчивались хорошо, собака максимум прижимала лапами мелких собратьев. Выгуливать собаку с намордником и на поводке они так и не сочли нужным. Хотя на информационном стенде площадки в Горькинско-Ометьевском лесу указанно, что животные не должны представлять опасность для других животных и людей.
Пятилетний папильон Триш всегда занимал первые места
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ
Диане не понятно, почему хозяева ротвейлера не смогли вдвоем углядеть за одной собакой. К слову, они больше не объявлялись.
Диана обеспокоена, что данный пес, который не знает элементарные команды и не слушает своего хозяина, может представлять опасность не только для других животных, но и для людей.
Ей известно, что ротвейлера дрессировали таскать автомобильные шины. Сейчас девушка боится выгуливать своих собак в парке, который стал местом гибели ее питомца.
ОТВЕТНЫЕ ОБВИНЕНИЯ
Диана уже написала заявление в полицию. Будет собрана комиссия из судей и спортсменов федерации спортивно-прикладного собаководства Татарстана. Их задача определить стоимость ущерба от смерти папильона. Средняя цена ведущего кобеля в питомнике от 40 до 110 тысяч рублей.
Но больше всего Диану расстроило то, что хозяин ротвейлера, поняв, чем грозит его невнимательность, начал обвинять четырехкилограммового папильона, в том, что он первым накинулся на его ротвейлера.