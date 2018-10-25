В Казани на площадке для выгула ротвейлер насмерть загрыз титулованную собаку

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-25T19:25:29+03:00

Миниатюрный папильон, по словам его хозяйки, уже не первая жертва этого боевого пса [фото]

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Заводчица собак Диана Дружина вечером пошла на площадку для выгула собак в Горькинско-Ометьевском лес с четырьмя декоративными папильонами. Открытие этой специализированной зоны городские собаководы ждали много лет, ведь здесь есть все необходимое для дрессировки и выгула их питомцев.

Пятилетний папильон Триш Волшебный Талисман был главной собакой своей породы в питомнике. Заводчики со всей страны привозили случать с ним своих питомцев. Его гены были в цене. Кроме того, Триш несколько лет подряд приносил хозяйке награды с общероссийских и европейских выставок и конкурсов собаководов. У Дианы дома целая стена увешана наградами Триша.

Награды Триш получал на конкурсах в России и в Европе

УБИЛ ОДНИМ УКУСОМ

Девушка пробежала с папильонами по площадке и вдруг услышала истошный визг. По нему она поняла, что кричит пятилетний Триш. Когда повернула голову, увидела жуткую картину - черно-подпалый ротвейлер схватил ее питомца и сильно сжал мощной челюстью. Тут же подбежала хозяйка ротвейлера и попыталась вырвать собачку из его пасти. Но ни на какие команды женщины грозная собака не реагировала. В итоге Триш упал на землю обездвиженный, но еще живой.

– Муж хозяйки ротвейлера тут же подошел ко мне и предложил взять все расходы на себя, взял мой номер телефона, но с тех пор так и не объявился, - рассказала «КП-Казань» Диана.

Сразу после происшествия Диана на руках с Тришем мчалась в ветеринарную клинику.

- Ему сделали рентгеновский снимок, по которому стало понятно, что в зоне укуса, а это более половины туловища, сломаны все кости, так же порвано легкое. Ветврач сказал, что шансов выжить мало. Вскоре Триш умер, - рассказала Диана.

Позднее от своей подруги женщина узнала, что у ротвейлера Тора, так зовут того самого пса, практически каждую неделю происходили стычки с другими собаками на площадке для выгула.

Тем не менее, хозяева настаивали, что все конфликты заканчивались хорошо, собака максимум прижимала лапами мелких собратьев. Выгуливать собаку с намордником и на поводке они так и не сочли нужным. Хотя на информационном стенде площадки в Горькинско-Ометьевском лесу указанно, что животные не должны представлять опасность для других животных и людей.

Пятилетний папильон Триш всегда занимал первые места

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

Диане не понятно, почему хозяева ротвейлера не смогли вдвоем углядеть за одной собакой. К слову, они больше не объявлялись.

Диана обеспокоена, что данный пес, который не знает элементарные команды и не слушает своего хозяина, может представлять опасность не только для других животных, но и для людей.

Ей известно, что ротвейлера дрессировали таскать автомобильные шины. Сейчас девушка боится выгуливать своих собак в парке, который стал местом гибели ее питомца.

ОТВЕТНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Диана уже написала заявление в полицию. Будет собрана комиссия из судей и спортсменов федерации спортивно-прикладного собаководства Татарстана. Их задача определить стоимость ущерба от смерти папильона. Средняя цена ведущего кобеля в питомнике от 40 до 110 тысяч рублей.

Но больше всего Диану расстроило то, что хозяин ротвейлера, поняв, чем грозит его невнимательность, начал обвинять четырехкилограммового папильона, в том, что он первым накинулся на его ротвейлера.