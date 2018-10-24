У здания Госсовета Татарстана «светскую львицу» заставили убирать за своей собакой

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-24T16:30:32+03:00

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На просторах Интернета появились интересные фотографии звезды татарстанского Инстаграма Натальи Чупашовой. На них видно, как 28-летняя «светская львица» убирает фекалии своего питбуля Зиги с плитки у здания Государственного совета Татарстана.

Фото: telegram-канал "Жизнь насекомых Татарстана"

При этом автор снимков отмечает, что это - не добровольное решение Натальи. По его словам, она сначала пыталась уйти от ответственности после замечания, которое ей сделал охранник здания. Не получилось. В итоге «светской львице» пришлось принять из рук мужчины пакетик и бумажку, с помощью которых она руками убрала оставленное собакой.

Теперь интернет-пользователи задаются вполне естественным вопросом - стала бы звезда татарстанского Инстаграма убирать фекалии за своей любимой питомицей, если бы не настойчивость охранника?

Ведь по словам очевидцев, она не собиралась этого делать, пока ее вместе с собакой не «взяли с поличным». И это при том, что в своем блоге Чупашова ни раз давала своим подписчикам понять, что «человек в ответе за того, кого приручил».

- Я всегда любила кошек, пока у меня не появилась собака. Это совершенно разные ощущения, я про отношение к тебе кошки и собаки. В одном случае ты «ублажающий все прихоти раб», а в другом «ты жизнь»... В любом случае, если ты завел себе друга, не бросай его, - гласит запись странице Натальи в Инстаграм (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

К слову, «светская львица» не так уж и давно обзавелась собакой - питбулем Зиги, но последняя уже стала едва ли не главной составляющей ее Инстаграма.

- Если одиноко, заведи собаку! - написано под первой фотографией Зиги на одной из страниц Чупашовой. В обмен на одиночество, собака принесла светской львице еще каплю известности - пиар, как говорится, плохим не бывает. Даже если его в буквальном смысли сотворила собака.