Как в УФСИН Татарстана занимаются воспитанием юных граждан России

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-19T15:29:52+03:00

Вопросы о том, какое оно, подрастающее поколение, чем живет и дышит, на кого равняется и кто кумир современных мальчишек и девчонок, волнуют сотрудников УФСИН Татарстана.

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Ежедневно они сталкиваются с теми, кто уже преступил закон. Случайно, неумышленно, или все-таки имея желание навредить. Понимая, что все начинается в детстве и отрочестве, сотрудники пенитенциарной службы Татарстана решили проводить с юными жителями республики занятия на патриотические темы. Они справедливо предположили, что детей и подростков необходимо увлечь спортом, тематическими мероприятиями, чтобы они нашли свой путь в этой жизни, повзрослев, стали полноценными членами общества.

По мнению сотрудников службы, причиной заметного падения патриотизма в молодежной среде явилось отсутствие патриотической идеи в обществе. На втором месте - отрицательное влияние друзей и сверстников, третьей причиной называют ненормальную обстановку в семье.

Помочь юному гражданину России сделать правильный выбор, получить поддержку на жизненном пути если не дома, так в обществе, и решили на добровольных началах сотрудники пенитенциарной службы Татарстана. Эти начинания уже дают свои позитивные результаты.

Во время занятийФото: Из материалов пресс-службы

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Детский подростковый психолог Наталья Копырина раскрыла, какие направления гражданско-патриотического воспитания помогут формированию личности юного гражданина России:

- Прежде всего, гражданско-правовое. Оно воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике.

Еще одно важное направление, это социально – патриотическое. Оно направлено на активизацию духовно- нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.

Очень важно военно-патриотическое воспитание. Оно должно быть ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.

Нельзя обойтись без спортивно – патриотического воспитания. Оно направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.

Спецназовцы занимаются патриотической работой среди подростковФото: Из материалов пресс-службы

«МИР ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ»

Среди мероприятий, которые проводятся под патронажем УФСИН Татарстана, в 2018 году был праздник «Мир особенных детей», приуроченный к Международному Дню защиты детей и проведенный 1 июня в казанском парке «Крылья Советов». В числе организаторов благотворительной акции выступили сотрудники отдела специального назначения пенитенциарного ведомства республики «Барсы» и старший инспектор воспитательного отдела УФСИН России Татарстана Глеб Бобров.

Мероприятие прошло под эгидой казанского благотворительного фонда «Альпари». Главная цель фонда – дать возможность детям, проживающим на территории Татарстана, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи, физических и умственных способностей. Сотрудники и волонтеры фонда на протяжении 13 лет оказывают помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и страдающим тяжелыми заболеваниями.

Уже не первый год сотрудник УФСИН Глеб Бобров в качестве волонтера тесно сотрудничает с благотворительным фондом. Офицер является активным участником одного из городских пейнтбольных клубов и регулярно по собственной инициативе организовывает спортивные мероприятия для детей и подростков с различными нарушениями развития.

Глеб занимается пейнтболом с 13 лет, в свободное от службы время участвует в соревнованиях и тренирует подрастающее поколение спортсменов.

На празднике Глеб Бобров установил для ребят импровизированные мишени, обеспечил пейнтбольной амуницией, провел инструктаж и научил тонкостям этого вида спорта. Дети с удовольствием посоревновались в стрельбе шариками, получили массу положительных эмоций от мероприятия.

Бойцы спецназа УФСИН в свою очередь подготовили для ребят зрелищное показательное выступление с демонстрацией приемов самообороны. После выступления все желающие получили возможность сфотографироваться на память с сотрудниками и бронеавтомобилем «Тигр», на котором они приехали на праздник.

«БАРСЫ»

В рамках волонтерской деятельности сотрудники отдела специального назначения «Барсы» УФСИН Татарстана пригласили к себе в гости воспитанников детского спортивно-патриотического клуба «НУР». Офицеры устроили для ребят конкурс «Юный спецназовец» и рассказали о тонкостях службы в спецподразделении.

По условиям конкурса мальчишки разделились на две команды, назвав свои сборные «НУР» и «Ак барс». После разминки под чутким руководством своего тренера Николая Швейкина, ребята приступили непосредственно к состязаниям. Бойцы спецназа подготовили для конкурсантов несколько испытаний на силу, скорость, выносливость и координацию движений с учетом того, что юные спортсмены уже имеют неплохую физическую подготовку.

В борьбе за победу команды проявили завидную силу духа и сплоченность.

По итогам конкурса ребятам в торжественной обстановке вручили дипломы. Юные дзюдоисты в свою очередь подарили бойцам спецназа значки с символикой своего клуба.

После конкурса сотрудники отдела специального назначения организовали для ребят выставку оружия. Каждый получил возможность подержать в руках пистолеты и автоматы различных модификаций, узнать их характеристики и сфотографироваться в бронежилете и защитном шлеме спецназа ФСИН. Кроме того, подросткам разрешили посидеть за рулем бронеавтомобиля-внедорожника «Тигр».

В беседе с ребятами сотрудники спецназа уделили большое внимание патриотическому и нравственному воспитанию, а также пользе здорового образа жизни.

Для сотрудников отдела специального назначения УФСИН России по Республике Татарстан патриотическая работа с подрастающим поколением является обязательной частью служебной деятельности.

Во время экскурсии в спецназФото: Из материалов пресс-службы

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

Однажды к «Барсам» обратились сотрудники детского центра «Подросток». Спецназовцев попросили организовать занятия со школьниками по самбо, стрелковым видам спорта. Словом, начать такую допризывную подготовку с молодежью, готовя ее к службе в Вооруженных Силах России.

- Мы долго не думали, посоветовались с руководством, получили «добро» и начали составлять учебные планы занятий и тренировок, - вспоминает замком отряда «Барс» Рустем Ш. – Занятия проводили в свободное от работы время.

Среди тех, кто начал посещать эту «Школу выживания», были дети в возрасте от 8 и до 14 лет из обычных семей, обучающихся в школах, гимназиях, лицеях. На занятия с увлечением ходили не только мальчики, но и девочки. Обучал Рустем их тому, что умел и делал сам, преподавал физическую подготовку, приемы рукопашного боя, медицинскую подготовку, оказание первой доврачебной помощи, топографию, основы выживания: альпинистскую подготовку, умение быстро разбить палатку и разжечь костер, ориентироваться на местности с компасом и без него; словом, это была программа-микс.

Несколько лет отпуск у Рустема проходил в детском лагере «Спутник». Там курсанты «Школы выживания» проходили целый квест-экзамен по всему тому, чему их обучали зимой и весной. Кульминацией была военно-патриотическая игра по типу «Зарницы», когда команды получали задание и должны были его выполнить с применением всех приобретенных в «Школе выживания» навыков.

- В лагере со мной было 20 человек, среди них две девочки, - рассказал подполковник УФСИН. – Дети, которые отдыхали в лагере по общеобразовательной программе, откровенно завидовали нам, когда наши ребята приходили из леса чумазые, уставшие, но с такими счастливыми лицами! Они просились к наш отряд, по разрешению руководства лагеря мы даже провели с ними несколько занятий по физической подготовки, включили в состав команд, участвующих в «Зарнице».

В свободное время в платках, где жили дети, они много спрашивали у Рустема о службе в УФСИН и МВД, интересовались, как можно попасть туда и что для этого надо. Он рассказывал им о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, объясняя, что только любовь к Родине помогала не только выжить и выстоять против фашистских захватчиков, но и отстроить разрушенные города и села, первыми в мире отправив в космос человека.

- Проводили мы много «Уроков мужества», где героями встреч были наши современники, сотрудники спецподразделений, военные пенсионеры, - уточнил Рустем. – Подростки больше учатся на личных примерах тех, кто рядом с ними. Сейчас любые крупные социально-политические изменения в стране ведут к смене ценностных ориентиров. По моему мнению, это ставит под удар духовно-нравственное развитие подрастающего поколения.

По мнению психологов Казани, работающими с подростками, в российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отмечается отсутствие согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, а это не может не влиять на выбор жизненных ориентиров подрастающего поколения. Вот и исходя из этого, как полагают активисты, ключевой задачей современного российского общего образования является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Я В КИНОЛОГИ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

В рамках волонтерской и культурно-просветительской работы с молодежью специалисты кинологической службы УФСИН познакомили ребят со своей профессиональной деятельностью. Дети узнали о методах подготовки служебных собак и особенностях несения службы кинологами в уголовно-исполнительной системе.

Экскурсию по территории кинологического центра для юных гостей и их родителей провел начальник кинологической службы УФСИН России по Республике Татарстан Ильнар Вахитов.

Ребята увидели помещения, где готовят пищу для собак, где их лечат, а также где содержатся недавно родившиеся щенки.

После осмотра вольеров со служебными собаками для маленьких посетителей организовали показательные выступления сотрудников-кинологов со своими питомцами.

Безошибочное выполнение собаками всех команд и поставленных задач произвело на детей большое впечатление.

ЗАЩИЩАЯ ДЕТСТВО – СОХРАНЯЕШЬ ГРАЖДАН РОССИИ

Такая воспитательная работа сотрудников УФСИН дает свои положительные результаты. Например, к 100-летию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних в Российской Федерации вышла с символичным названием «100 лет на защите детства». Героями рассказа «Есть у меня такой друг» стали начальник уголовно-исполнительной инспекции по Елабужскому району Марат Бакиров и 11-летний воспитанник детского дома Денис.

Денис был склонен к девиантному поведению: прогуливал школу, вел себя вызывающе, совершал мелкие кражи из гипермаркетов, за что неоднократно приглашался на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

На одном из заседаний КДН Марата Флюровича закрепили как общественного воспитателя за мальчиком.

Марат Бакиров сумел повлиять на поведение Дениса, стать ему другом. Мальчик начал заниматься спортом, вступил в отряд волонтеров, улучшилась успеваемость в школе.

Прошло больше двух лет. И по сей день Марат Флюрович остается общественным воспитателем Дениса и продолжает работу со своим подопечным.