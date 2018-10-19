Татьяна Навка: Для мюзикла «Руслан и Людмила» фигуристы научились летать

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-19T15:10:21+03:00

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Уникальный по красоте и исполнению проект покажут жителям Казани Татьяна Навка и ее друзья. Со 2 по 5 ноября на льду «Татнефть Арены» пройдет мюзикл на льду, где главные роли исполняют именитые фигуристы России.

- Татьяна, расскажите, как Вы решили поставить на льду эту сказку? Основной в ней не только сюжет про добро и зло, про любовь, но есть и сложные к воплощению технические моменты – говорящая голова, полет злодея Черномора над землей.

Главные роли исполнили знаменитые фигуристыФото: Из материалов пресс-службы

- В какой-то момент, читая младшей дочке «Руслана и Людмилу», я поняла, что на льду это многогранное, глубокое произведение будет выглядеть просто волшебно, - рассказала Татьяна. - Согласна, что оно совсем не простое, поэтому мне было очень важно сделать эту сказку интересной и понятной и только детям, и взрослым. Надеюсь, что в с таким звездным составом фигуристов и музыкантов. Очень хочется, чтобы после шоу каждому зрителю захотелось взять в руки книгу и подарить удивительный мир чтения себе, своим детям, внукам, помочь им осознать всю значимость классики в обретении опыта, художественного вкуса, духовности.

У Черномора была настоящая длинная бородаФото: Из материалов пресс-службы

- Так с какими сложностями пришлось столкнуться, когда рождался этот мюзикл?

- Безусловно, когда готовишь шоу мирового уровня, ты должен быть готов удивлять зрителей, - улыбнулась олимпийская чемпионка. - В шоу собрано огромные количество спецэффектов, в числе которых гигантская говорящая голова, красочные 3D-проекции, фейерверк и другие уникальные режиссерские решения. Упор был сделан на полеты, над ареной, что требовало дополнительных тренировок. В YouTube есть фильм о том, как делалось шоу «Руслан и Людмила», – там как раз показаны первые репетиции. Кататься приходилось в тяжелых поясах, что не очень удобно, а сами полеты на большой скорости даже у такого бесстрашного человека, как я, сперва, вызывали некоторые опасения. Поначалу я билась всеми частями тела о заградительные стекла, но отрывалась ото льда снова и снова, пока не стало получаться. Так в очередной раз подтвердилась известная мудрость: если к чему-то упорно стремишься, обязательно все получится.

Во время создания мюзикла пришлось решать многие технические проблемыФото: Из материалов пресс-службы

- Расскажите, Татьяна, насколько площадка в Казани соответствует требованиям мюзикла. Пришлось ли от чего-то отказаться во время адаптации постановки?

- У нас очень много арен по всей России, построены прекрасные ледовые дворцы, отметила Заслуженный мастер спорта России. - Безусловно, довольно сложно везти из Москвы огромное количество техники, декораций, потом все это устанавливать. Вот эти процессы достаточно дорогостоящие. Но мы преодолеваем всем технические моменты.

Татнефть-Арена – прекрасный, современный ледовый дворец, позволяющий зрителям увидеть шоу «Руслан и Людмила» таким же, какое оно было в Москве. Единственное, что нам не удалось сделать – это залить под лед лампочки, как это сделано в столичном «Мегаспорта». Однако этот элемент является второстепенным и будет заменен на другие световые эффекты.

Фигуристам пришлось научиться летатьФото: Из материалов пресс-службы

- Кто проводил кастинг для артистов для участия в постановке?

- Кастинг проводился мной лично, - улыбнулась Татьяна Навка. - Я выбирала лучших из лучших. В постановке принимают участие фигуристы мирового уровня – пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, олимпийские чемпионы Елена Ильиных и Дмитрий Соловьев, олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырёхкратный чемпион Италии Иван Ригини, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов и Юко Кавагути и многие другие спортсмены. Проект, действительно, масштабный, и вся наша команда с нетерпением ждет ноября, чтобы подарить «Руслана и Людмилу» всей Казани.

Татьяна Навка придумала эту постановку, когда читала дочке сказку ПушкинаФото: Из материалов пресс-службы

- Тогда расскажите, чем Вы еще порадуете российского зрителя? Есть ли задумки нового мюзикла или шоу на льду?

- Есть не просто задумка, а уже почти готовая постановка, премьера которой состоится в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт» 27 декабря, - рассказала фигуристка. - Новое ледовое шоу называется «Аленький цветочек». Хочется, чтобы люди увидели красивую историю любви необыкновенного чудовища и прекрасной Настеньки - сказку о том, что человека нужно любить за его внутренние качества, красивую душу и сердце, а не за привлекательную внешность. Знаете, я удивляюсь, что теперь не все дети знают наш «Аленький цветочек», зато смотрели раскрученную диснеевскую «Beauty and the Beast» («Красавицу и чудовище»). Надеюсь, наша ледовая постановка вернет интерес к сказке Сергея Аксакова. Помимо великолепного фигурного катания в «Аленьком цветочке» собрано огромное количество спецэффектов, уникальных технологий и режиссерских решений, многие из которых будут показаны впервые. Артисты исполняют сложнейшие трюки на фоне декораций, поражающих воображение даже самого искушенного зрителя. Отдельного внимания заслуживают костюмы. Каждый из них – это настоящее произведение искусства. Они великолепно смотрятся на сцене и прекрасно дополняют сказочный мир, в котором разворачиваются события «Аленького цветочка». Стоит отметить и вокальные партии в исполнении знаменитых музыкальных исполнителей. В общем, это будет по-настоящему звездная история!

Для мюзикла создали 120 костюмовФото: Из материалов пресс-службы

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего для мюзикла было создано более восьми тонн декораций.

Над постановкой работают и задействованы свыше 1500 специалистов: эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна.

Над созданием 120 ярких образов работало более 30 костюмеров, причем большая часть всех деталей была выполнена вручную.