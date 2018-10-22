"Это кто? Конь в пальто!": В Казани появилась новая достопримечательность, которая притягивает туристов

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-22T11:35:25+03:00

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Как часто на вопрос, "а это кто?" мы получаем ответ "конь в пальто". Думаю, что каждый человек хоть раз в жизни хотел бы увидеть как бы выглядил конь в настоящем пальто. В Казани решили продемонстрировать эту картину, установив громадную скульптуру.

Речь идет о фигуре коня-чекиста в длиннополой кожаной куртке, которая в конце лета 2018 года нашла свое место на пешеходной улице Баумана.

Среди приевшихся фонтанов и архитектурных сооружений, ожидаемых музеев и сувенирных лавок, памятников Федору Шаляпину, Казанскому коту и Габдулле Тукаю, конь в пальто возле музея самогона не мог долго оставаться не оцененным по заслугам.

На боку трехметрового животного есть кобура для маузера, на нос надето аккуратное пенсне, а на шею - галстук-бабочка. Интеллигент, не к чему придраться! Однако некоторые казанцы все-таки считают коня лишним в городе.

- Какой-то кошмар, безвкусица и намек на страшные 30-ые годы прошлого века, - пишет интернет-пользователь под ником Наталья Волкова.

- Урод какой-то, - коротко и ясно высказывается Инсаф Адиев.

Защитники у животного, правда, тоже нашлись.

- Вот это сразу видно, отечественный, так сказать брутальный и конкретный, всем понятный памятник, - считает Мария Дуднева.

Отметим, что это уже не первый конь в городе. Так, 25 июля текущего года около входа на станцию метро "Кремлевская", на той же улице Баумана, появилась скульптура "Конь-страна".

Самые находчивые горожане сразу же прозвали этого коня - кальяномФото: Лилия ТАЛИПОВА

Композиция точно также вызвала неоднозначную реакцию со стороны горожан. Самые находчивые из них сразу же прозвали этого коня - кальяном.