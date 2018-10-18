В Казани воронежскую «Грозу» не услышали

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-18T19:39:38+03:00

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Зрители пришли на «Грозу» Островского, поставленную режиссером Михаилом Бычковым. Но большая часть их смогла только увидеть постановку – услышать реплики героев можно было с трудом даже с первых рядов.

В самом начале, когда про фестиваль рассказывали режиссер Качаловского Александр Славутский и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, они обратили внимание, что приглашенный гость – Воронежский театр, театр камерный. Именно это и сыграло свою роль – постановка просто потерялась в большом зале казанского театра, оставив у зрителя недоумение.

Все начинается с громовых раскатов, и на заднике появляется тело. В воде плавает утопленница. Ан нет, еще не утопилась! Какой-то неинтересный женский голос вопрошает, почему люди не летают. Все понятно, раскинутые руки – это не руки, это крылья. Но от такого голоса, поверьте, точно не взлетишь, скорее утопишься.

Режиссер не стал менять авторский текст, но саму историю перенес лет на 50 вперед, когда женщины уже ходили в мужских пиджаках на пару размеров больше, а не в салопах. С какой-то демонстрации (Майская или Ноябрьская, было не разобрать – цветы искусственные, радость натянутая) все действо вдруг крутится вокруг церкви, грехов и покаяния. Ничего не смущает?

Жители города любят ходить на демонстрацииФото: Из материалов пресс-службы

Катерина, судя по внешнему виду, должна трудиться где-то в заводоуправление, или на ткацкой фабрике, муж – подвязаться на непыльной работенке служащим, а разлучник Борис Григорьевич, как минимум, служить инженером. Вот только не на этот раз!

Уже не царская Россия, где церковь не отделена была от государства, но еще и не космический этап жизни страны, пусть и придуманной, но ведь своей, где мы живем и трудимся, но все-также народ зависим от чужого мнения (сразу вспоминается «княгиня Марья Алексеевна», которая что-то будет говорить).

Так что от нового в спектакле остались лишь костюмы и половинка трамвая. В нем жители будут выяснять отношения, прятаться, любиться и даже Катерина, простите за подробности, испытает оргазм от греховных помыслов.

Борис Григорьевич жаждет наследства, потом его отсылают к купцу (к какому? Тоже в пиджаке, любителю демонстраций с шариками и лозунгами?), Катерина бухается время от времени в ноги свекрови, а та, поправляя газовую косынку, больше похожа на домомучительницу, чем на богатую вдову.

Впервые со школьной скамьи Катерина стала для меня не «лучом света в темном царстве», а обычной потаскухой, простите уж за прямоту! Впервые подумала, что свекровь не зря держала сноху и сынка в ежовых рукавицах – одна мечтала об объятиях не мужа, второй, едва съехав со двора, пустился в турне по кабакам. То, что Катерину изрядно колотило от внутренних переживаний – не верю! Да не было в голосе актрисы ничего подобного. Так, читала текст, не более.

Герои пьесы стоят друг другаФото: Из материалов пресс-службы

Да, идея вознести сцену секса между Катериной и Борисом Григорьевичем на высоту, когда они любили друг друга на лестнице каменной трубы - очень и очень замечательна.

Подкачало только исполнение. Группа местных жителей то носится по сцене в балаклавах, то голышом, когда мужчины в семейных трусах раздевают на бегу партнерш, звонко хлопая по округлым ягодицам потными ладошками. Наверное, это красиво.

Хотелось бы только отметить игру Заслуженного артиста России Юрия Овчинникова (Савёл Прокофьевич Дикой), Михаила Гостева (Тихон Иванович Кабанов), Яны Кузиной (Варвара), Заслуженного артиста Воронежской области Андрея Мирошникова (Кулигин) и Владислава Моргунова (Ваня Кудряш). Спасибо!