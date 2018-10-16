2018-10-16T15:59:22+03:00
Общество

В Казани торжественно стартовал автопробег в честь 100-летия Комсомола

Колонна из брендированых машин преодолеет более тысячи километров [фото, видео]
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Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Утром 16 октября на площадке перед агропромпарком «Казань» собрались казанцы и читатели «Комсомольской правды», чтобы вместе с известными татарстанцами дать старт масштабному автопробегу в честь 100-летия Комсомола.

Вместе с читателями поддержать памятную акцию пришли партнеры автопробега и настоящие ветераны комсомола. Одним из почетных гостей торжественной церемонии открытия автопробега стала директор заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

- Во времена моей юности нашим Интернетом была «Комсомолка». Тогда я только начинала работать, а тираж издания достигал 200 миллионов экземпляров. Все, кто читал эту газету знали, что происходит в стране. Мне довелось пообщаться со многими известными журналистами и для меня они навсегда останутся приверженцам социально-демократических устоев, - рассказала Зиля Валеева. - В Казани была эпоха становления Малахова. Когда по публикациям Валерия Абрамовича наш Театр Юного Зрителя поставил спектакль - тогда стало понятно, что молодежи нужно уделять особе внимание. Комсомольцы - это то, о чем я могу разговаривать бесконечно. Спасибо за этот автопробег и в добрый путь всем, кто отправляется в него с «Комсомолкой».

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Гости смогли стать участниками викторины от партнеров автопробег и выиграть ценные призы от ПАО «Таттелеком», ООО «Татнефть АЗС Центр», производственные объединение «Бетар», сеть гипермаркетов «Эссен», «Пекарня №1», компания Дизайн-Групп официальный дистрибьютор «Шелл», транспортные компании «Барс авто», «Акос» и «Кайрос». Без подарков не ушел никто.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Особенно гостей порадовал участник телепроекта «Лучше всех» на «Первом канале» - Арслан Сибгатуллин. Мальчик исполнил песню «Я люблю тебя жизнь», от которой растрогались все зрители.

Участник телепроекта «Лучше всех» на «Первом канале» - Арслан Сибгатуллин на старте автопробега «Комсомолки»..Александр ЧЕРНОВ

Фото: Александр ЧЕРНОВ

К старту акции из Лаишево приехал Герой Советского Союза и полковник-связист - Борис Кузнецов. Памятник при жизни ему установили в 2015 году. 93-летний герой поделился секретами долголетия и поделал доброго пути всем участникам автопробега.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Среди гостей так же были посол мира UPF Энгель Тагиров, председатель объединения ветеранов Комсомола Татарстана Борис Леушин, первый заместитель начальника казанского управления электрической связи Дмитрий Горнаев и директор агропромпарка «Казань».

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Торжественный старт автопробега закончился фотосессией и разрезанием красный ленточки. Сейчас автоколонна направляется в Набережные Челны на ПАО «Камаз». В 16.00 жители татарстанского автограда смогут увидеть торжественную программу и выиграть ценные призы в музее на улице Гидростроителей, 16.

Пятидневная автомобильная экспедиция проедет по самым значимым местам и предприятиям, имеющим как историческую связь с созидательным молодежным движением Среднего Поволжья, так и актуальную значимость для экономического развития региона.

Колонна из брендированых автомобилей преодолеет более тысячи километров по маршруту: Казань – Набережные Челны –– Нижнекамск - АльметьевскЧистополь - Чувашская Республика - Республика Марий Эл Зеленодольск – Казань.

Больше фотографий акции можно посмотреть здесь

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