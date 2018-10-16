В Казани торжественно стартовал автопробег в честь 100-летия Комсомола

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-16T15:59:22+03:00

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Утром 16 октября на площадке перед агропромпарком «Казань» собрались казанцы и читатели «Комсомольской правды», чтобы вместе с известными татарстанцами дать старт масштабному автопробегу в честь 100-летия Комсомола.

Вместе с читателями поддержать памятную акцию пришли партнеры автопробега и настоящие ветераны комсомола. Одним из почетных гостей торжественной церемонии открытия автопробега стала директор заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

- Во времена моей юности нашим Интернетом была «Комсомолка». Тогда я только начинала работать, а тираж издания достигал 200 миллионов экземпляров. Все, кто читал эту газету знали, что происходит в стране. Мне довелось пообщаться со многими известными журналистами и для меня они навсегда останутся приверженцам социально-демократических устоев, - рассказала Зиля Валеева. - В Казани была эпоха становления Малахова. Когда по публикациям Валерия Абрамовича наш Театр Юного Зрителя поставил спектакль - тогда стало понятно, что молодежи нужно уделять особе внимание. Комсомольцы - это то, о чем я могу разговаривать бесконечно. Спасибо за этот автопробег и в добрый путь всем, кто отправляется в него с «Комсомолкой».

Гости смогли стать участниками викторины от партнеров автопробег и выиграть ценные призы от ПАО «Таттелеком», ООО «Татнефть АЗС Центр», производственные объединение «Бетар», сеть гипермаркетов «Эссен», «Пекарня №1», компания Дизайн-Групп официальный дистрибьютор «Шелл», транспортные компании «Барс авто», «Акос» и «Кайрос». Без подарков не ушел никто.

Особенно гостей порадовал участник телепроекта «Лучше всех» на «Первом канале» - Арслан Сибгатуллин. Мальчик исполнил песню «Я люблю тебя жизнь», от которой растрогались все зрители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/673526" frameborder="0"></iframe> Участник телепроекта «Лучше всех» на «Первом канале» - Арслан Сибгатуллин на старте автопробега «Комсомолки»..Александр ЧЕРНОВ

К старту акции из Лаишево приехал Герой Советского Союза и полковник-связист - Борис Кузнецов. Памятник при жизни ему установили в 2015 году. 93-летний герой поделился секретами долголетия и поделал доброго пути всем участникам автопробега.

Среди гостей так же были посол мира UPF Энгель Тагиров, председатель объединения ветеранов Комсомола Татарстана Борис Леушин, первый заместитель начальника казанского управления электрической связи Дмитрий Горнаев и директор агропромпарка «Казань».

Торжественный старт автопробега закончился фотосессией и разрезанием красный ленточки. Сейчас автоколонна направляется в Набережные Челны на ПАО «Камаз». В 16.00 жители татарстанского автограда смогут увидеть торжественную программу и выиграть ценные призы в музее на улице Гидростроителей, 16.

Пятидневная автомобильная экспедиция проедет по самым значимым местам и предприятиям, имеющим как историческую связь с созидательным молодежным движением Среднего Поволжья, так и актуальную значимость для экономического развития региона.

Колонна из брендированых автомобилей преодолеет более тысячи километров по маршруту: Казань – Набережные Челны –– Нижнекамск - Альметьевск – Чистополь - Чувашская Республика - Республика Марий Эл Зеленодольск – Казань.

Больше фотографий акции можно посмотреть здесь