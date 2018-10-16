Участница «Битвы экстрасенсов» из Казани: «В детстве мне часто причиняли физическую боль, а сейчас убивают морально»

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-16T14:09:39+03:00

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Жительница Казани Светлана Назарова попала на ТНТ в главный мистический телепроект страны. Помогает тете Свете в «Битве экстрасенсов» земля с кладбища и простая кастрюля, в которой она носит необходимые для магии атрибуты.

ВО ВРЕМЯ СЬЕМОК ЯВИЛСЯ СВЯТОЙ

Попробовать свои силы в кастинге «Битва Экстрасенсов» тете Свете предложили друзья. До этого казанская ясновидящая телепроект не смотрела и попасть туда не стремилась. Когда на кастинге увидела очереди людей, мечтающих попасть на проект, поняла, что не хочет его проходить. Собралась уйти, да вот передумала.

Спустя какое-то время ей позвонили продюсеры и пригласили в Москву. Снова появились сомнения, даже телефонный номер стала «пробивать» - не подшутили ли над ней. Прежде Светлана не была в Москве, но желание увидеть красивый город победило все страхи. Тетя Света работает в сфере продаж в одном из казанских гипермаркетов. Впереди было три выходных дня, и она купила билеты.

- Съемка первой серии на поляне Джамгаровского парка проходила необычно. От количества разношерстной публики, белых и черных магов с различной атрибутикой я растерялась. Никогда не занималась экстрасенсорикой специально. Видения, которые ко мне приходят, появляются сами по себе, наяву или во сне. А вокруг меня оказались настоящие профессионалы. К тому же было много «черноты». Я испугалась. Поэтому было очень сложно проходить испытание «ширма», где нужно отгадать, что спрятано за плотной тканью. Я поднялась на сцену и просто начала молиться. Хотите верьте, хотите нет, но увидела святого. Он был похож на Николая Чудотворца, смотрел на ширму и на нас. Еще я увидела нож, который вонзается в какое-то тело на столе. Но в отличие от других участников, которые почувствовали в этом ужас, я почувствовала другие эмоции. Этот нож не вызвал во мне отвращения, - рассказала Светлана Назарова.

Уже на поляне Джамгаровского парка тетя света из Казани обратила на себя внимание многих участников

Все это время за ширмой хирурги проводили операцию животному, и мало кто из экстрасенсов «увидел», что там происходит. Участникам не разрешают общаться между собой. По словам Светланы - экстрасенсы никогда не знают, куда и зачем они едут. Сначала Светлане казалось, что многие из них обращаются к черной магии, поэтому ей постоянно приходилось креститься в кадре. Но это происходит спонтанно. Так, по ее словам, она защищает себя от черных чар.

НАУЧИЛАСЬ УГАДЫВАТЬ ДАТУ СМЕРТИ

Первые видения и знаки стали приходить тете Свете в молодости, когда она переживала стресс. Долгое время работала сиделкой, ухаживала за онкобольной женщиной и увидела точную дату ее смерти.

- Вечером стало тревожно на душе, места себе не находила. Увидела на балконе черное перо, ворон, видимо, прилетал. Я позвонила родственникам, они жили в Сызрани, сказала, что женщина умрет через три дня. Они посмеялись, успокоили меня, не поверили. Через три дня она умерла. Все были в шоке. А я испытала сильнейший стресс, так как мне пришлось находиться наедине с покойником долгое время. После это я стала болеть каждый день, ходила на кладбище, меня тянуло туда. Потом поняла, что ношу вещи этой женщины - ее перчатки и длинную зимнюю шубу. Я потом отдала эти вещи, поняла, что через них передается негатив. Начала ходить в церковь и стало легче, - рассказала Светлана.

После этого, по словам женщины, к ней стали приходить души умерших и видения. Долгое время она это скрывала, стыдилась, думала, что сошла с ума.

ПРИХОДИЛИ ЗНАКИ СВЫШЕ

После начала съемок в «Битве экстрасенсов» чудеса стали происходить в жизни Светланы. Утром после первого этапа кастинга женщина вышла на работу и села за компьютер, чтобы оформить покупателей. Вдруг из-под ног что-то вылетело. Это была маленькая, цветная, похожая на бабочку, птица. Перепуганная женщина вызвала охранников, которые сказали, что это колибри. Это тетя Света приняла за знак свыше. Уже через пару часов ей позвонили и сказали, что она прошла кастинг и пригласили на съемки.

За кадром "Битвы" участники тепло общаются друг с другом

- Когда я приехала на первое испытание, увидела, что участники вполне добродушные люди. Мне понравился Тимофей - настолько интересный, умный и глубокий молодой человек. Увидев Аиду, решила, что передо мной настоящая ведьма. Что я здесь делаю? Я же обычный земной человек, как и все. Но поговорив с ней, увидела очень нежную душу. Мне понравился Георгий, хотя меня оттолкнул его белый балахон, его болезненная бледность. У него большие проблемы со здоровьем, я удивилась, что он делает на «Битве». Еще выделю Виталия Борцова. Он, конечно, с хитринкой, но достойный человек, - делится впечатлениями Светлана.

МЕРТВЫЙ МУЖ ПОМОГАЕТ ДОМА С РЕМОНТОМ

В семье у Светланы Назаровой всегда были люди со сверхъестественными способностями. Видения приходят ее старшей сестре. Они часто общаются на эту тему. У мамы Светланы были необычные глаза, поэтому все родственники со стороны мужа ее побаивались.

- Моя бабушка всегда говорила мне, что глаза у мамы колдовские. А все потому, что зрачки у нее были не круглые, как у всех людей, а продолговатые, как у кошки. Но меня это никогда не пугало. Я знала, что моя мама очень светлый человек, - рассказала «КП-Казань» Светлана.

Через год после смерти мужа Светлана приобрела старую машину и стала на ней ездить, начала заниматься ремонтом. С супругом у Светы до сих пор близкая связь. Даже когда впервые взяла в руки перфоратор, почувствовала, как супруг направляет ее руку. По тому же принципу сама приклеила плинтуса, повесила гардины, и даже собрала кухню. Друзья, пришедшие домой, не верят, что так четко может работать человек без малейшего опыта в ремонтных работах. Светлана всем говорит, что это муж ей помогает.

В ДЕТСТВЕ БИЛИ СТАРШИЕ, А ТЕПЕРЬ ХЕЙТЕРЫ

На местном казанском телеканале Светлана ведет рубрику про садоводство. Потому что любит работать на земле и заниматься хозяйством. Земля помогла ей пройти первые испытания в шоу.

- Для меня земля – это святое, это сакрально. Сейчас люди ставят во главу стола статус и деньги. Я же – хлеб и землю. Да, я съела землю на сьемке и этим поступком я хотела донести мысль, что настоящую ценность для нас представляет родная земля и хлеб. Из-за этого от меня многие отвернулись. Но все же мне пишут слова поддержки зрители со всей страны и из рубежа. А вот поддержки со своего родного казанского телеканала я не получила, - рассказала тетя Света.

О поездке в Москву Светлана Назарова мечтала много лет

Сейчас ее можно часто встретить в темных очках с волосами, собранными в хвост, чтобы не узнали люди и не начали приставать с вопросами. Не хочет, чтобы на улице в нее тыкали пальцами. Ведь с первыми эфирами появились не только поклонники, но и хейтеры.

- Я делаю некоторые вещи впервые. Отсюда моя нелепость, неуклюжесть, неуверенность в себе. Эта неуверенность мешает мне настроиться. Я и так всю жизнь была ужасно неуверенным в себе человеком, с кучей комплексов, которые идут из детства. Я ужасно некрасивая. Деревенщина так и прет из меня, как и комплексы неполноценности. Меня били в детстве старшие за то, что я ужасно некрасивая и страшная. Много всего я пережила и только я вздохнула, понимая, что делаю все правильно, появились хейтеры, которые бьют не менее больно. Там было физическое истязание, здесь психологическое. Но сейчас я стала сильнее! Да, я падаю, но настырно поднимаюсь и иду дальше. Спасибо всем, кто переживает и болеет за меня - сказала Светлана Назарова.

Смотрите новый сезон «Битвы экстрасенсов» по субботам в 19:30 на ТНТ