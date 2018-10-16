2018-10-16T14:09:39+03:00
Телевидение

Участница «Битвы экстрасенсов» из Казани: «В детстве мне часто причиняли физическую боль, а сейчас убивают морально»

Светлана Назарова при прохождении испытаний использует землю с кладбища и простую кастрюлю [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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Жительница Казани Светлана Назарова попала на ТНТ в главный мистический телепроект страны. Помогает тете Свете в «Битве экстрасенсов» земля с кладбища и простая кастрюля, в которой она носит необходимые для магии атрибуты.

ВО ВРЕМЯ СЬЕМОК ЯВИЛСЯ СВЯТОЙ

Попробовать свои силы в кастинге «Битва Экстрасенсов» тете Свете предложили друзья. До этого казанская ясновидящая телепроект не смотрела и попасть туда не стремилась. Когда на кастинге увидела очереди людей, мечтающих попасть на проект, поняла, что не хочет его проходить. Собралась уйти, да вот передумала.

Спустя какое-то время ей позвонили продюсеры и пригласили в Москву. Снова появились сомнения, даже телефонный номер стала «пробивать» - не подшутили ли над ней. Прежде Светлана не была в Москве, но желание увидеть красивый город победило все страхи. Тетя Света работает в сфере продаж в одном из казанских гипермаркетов. Впереди было три выходных дня, и она купила билеты.

- Съемка первой серии на поляне Джамгаровского парка проходила необычно. От количества разношерстной публики, белых и черных магов с различной атрибутикой я растерялась. Никогда не занималась экстрасенсорикой специально. Видения, которые ко мне приходят, появляются сами по себе, наяву или во сне. А вокруг меня оказались настоящие профессионалы. К тому же было много «черноты». Я испугалась. Поэтому было очень сложно проходить испытание «ширма», где нужно отгадать, что спрятано за плотной тканью. Я поднялась на сцену и просто начала молиться. Хотите верьте, хотите нет, но увидела святого. Он был похож на Николая Чудотворца, смотрел на ширму и на нас. Еще я увидела нож, который вонзается в какое-то тело на столе. Но в отличие от других участников, которые почувствовали в этом ужас, я почувствовала другие эмоции. Этот нож не вызвал во мне отвращения, - рассказала Светлана Назарова.

Уже на поляне Джамгаровского парка тетя света из Казани обратила на себя внимание многих участников

Уже на поляне Джамгаровского парка тетя света из Казани обратила на себя внимание многих участников

Все это время за ширмой хирурги проводили операцию животному, и мало кто из экстрасенсов «увидел», что там происходит. Участникам не разрешают общаться между собой. По словам Светланы - экстрасенсы никогда не знают, куда и зачем они едут. Сначала Светлане казалось, что многие из них обращаются к черной магии, поэтому ей постоянно приходилось креститься в кадре. Но это происходит спонтанно. Так, по ее словам, она защищает себя от черных чар.

НАУЧИЛАСЬ УГАДЫВАТЬ ДАТУ СМЕРТИ

Первые видения и знаки стали приходить тете Свете в молодости, когда она переживала стресс. Долгое время работала сиделкой, ухаживала за онкобольной женщиной и увидела точную дату ее смерти.

- Вечером стало тревожно на душе, места себе не находила. Увидела на балконе черное перо, ворон, видимо, прилетал. Я позвонила родственникам, они жили в Сызрани, сказала, что женщина умрет через три дня. Они посмеялись, успокоили меня, не поверили. Через три дня она умерла. Все были в шоке. А я испытала сильнейший стресс, так как мне пришлось находиться наедине с покойником долгое время. После это я стала болеть каждый день, ходила на кладбище, меня тянуло туда. Потом поняла, что ношу вещи этой женщины - ее перчатки и длинную зимнюю шубу. Я потом отдала эти вещи, поняла, что через них передается негатив. Начала ходить в церковь и стало легче, - рассказала Светлана.

После этого, по словам женщины, к ней стали приходить души умерших и видения. Долгое время она это скрывала, стыдилась, думала, что сошла с ума.

ПРИХОДИЛИ ЗНАКИ СВЫШЕ

После начала съемок в «Битве экстрасенсов» чудеса стали происходить в жизни Светланы. Утром после первого этапа кастинга женщина вышла на работу и села за компьютер, чтобы оформить покупателей. Вдруг из-под ног что-то вылетело. Это была маленькая, цветная, похожая на бабочку, птица. Перепуганная женщина вызвала охранников, которые сказали, что это колибри. Это тетя Света приняла за знак свыше. Уже через пару часов ей позвонили и сказали, что она прошла кастинг и пригласили на съемки.

За кадром "Битвы" участники тепло общаются друг с другом

За кадром "Битвы" участники тепло общаются друг с другом

- Когда я приехала на первое испытание, увидела, что участники вполне добродушные люди. Мне понравился Тимофей - настолько интересный, умный и глубокий молодой человек. Увидев Аиду, решила, что передо мной настоящая ведьма. Что я здесь делаю? Я же обычный земной человек, как и все. Но поговорив с ней, увидела очень нежную душу. Мне понравился Георгий, хотя меня оттолкнул его белый балахон, его болезненная бледность. У него большие проблемы со здоровьем, я удивилась, что он делает на «Битве». Еще выделю Виталия Борцова. Он, конечно, с хитринкой, но достойный человек, - делится впечатлениями Светлана.

МЕРТВЫЙ МУЖ ПОМОГАЕТ ДОМА С РЕМОНТОМ

В семье у Светланы Назаровой всегда были люди со сверхъестественными способностями. Видения приходят ее старшей сестре. Они часто общаются на эту тему. У мамы Светланы были необычные глаза, поэтому все родственники со стороны мужа ее побаивались.

- Моя бабушка всегда говорила мне, что глаза у мамы колдовские. А все потому, что зрачки у нее были не круглые, как у всех людей, а продолговатые, как у кошки. Но меня это никогда не пугало. Я знала, что моя мама очень светлый человек, - рассказала «КП-Казань» Светлана.

Через год после смерти мужа Светлана приобрела старую машину и стала на ней ездить, начала заниматься ремонтом. С супругом у Светы до сих пор близкая связь. Даже когда впервые взяла в руки перфоратор, почувствовала, как супруг направляет ее руку. По тому же принципу сама приклеила плинтуса, повесила гардины, и даже собрала кухню. Друзья, пришедшие домой, не верят, что так четко может работать человек без малейшего опыта в ремонтных работах. Светлана всем говорит, что это муж ей помогает.

В ДЕТСТВЕ БИЛИ СТАРШИЕ, А ТЕПЕРЬ ХЕЙТЕРЫ

На местном казанском телеканале Светлана ведет рубрику про садоводство. Потому что любит работать на земле и заниматься хозяйством. Земля помогла ей пройти первые испытания в шоу.

- Для меня земля – это святое, это сакрально. Сейчас люди ставят во главу стола статус и деньги. Я же – хлеб и землю. Да, я съела землю на сьемке и этим поступком я хотела донести мысль, что настоящую ценность для нас представляет родная земля и хлеб. Из-за этого от меня многие отвернулись. Но все же мне пишут слова поддержки зрители со всей страны и из рубежа. А вот поддержки со своего родного казанского телеканала я не получила, - рассказала тетя Света.

О поездке в Москву Светлана Назарова мечтала много лет

О поездке в Москву Светлана Назарова мечтала много лет

Сейчас ее можно часто встретить в темных очках с волосами, собранными в хвост, чтобы не узнали люди и не начали приставать с вопросами. Не хочет, чтобы на улице в нее тыкали пальцами. Ведь с первыми эфирами появились не только поклонники, но и хейтеры.

- Я делаю некоторые вещи впервые. Отсюда моя нелепость, неуклюжесть, неуверенность в себе. Эта неуверенность мешает мне настроиться. Я и так всю жизнь была ужасно неуверенным в себе человеком, с кучей комплексов, которые идут из детства. Я ужасно некрасивая. Деревенщина так и прет из меня, как и комплексы неполноценности. Меня били в детстве старшие за то, что я ужасно некрасивая и страшная. Много всего я пережила и только я вздохнула, понимая, что делаю все правильно, появились хейтеры, которые бьют не менее больно. Там было физическое истязание, здесь психологическое. Но сейчас я стала сильнее! Да, я падаю, но настырно поднимаюсь и иду дальше. Спасибо всем, кто переживает и болеет за меня - сказала Светлана Назарова.

Смотрите новый сезон «Битвы экстрасенсов» по субботам в 19:30 на ТНТ

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